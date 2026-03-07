MUP apeluje na oprez: Sa lepšim vremenom počinje moto-sezona

MUP apeluje na oprez: Sa lepšim vremenom počinje moto-sezona

Načelnik Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Slaviša Lakićević apelovao je na vozače motocikala i mopeda, ali i na vozače automobila, da u narednom periodu budu posebno oprezni u saobraćaju, imajući u vidu da sa lepšim vremenom počinje moto-sezona.

Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, zbog povoljnih vremenskih uslova i viših temperatura ovog vikenda očekuje se veći broj motocikala i mopeda na putevima. Lakićević je upozorio da je početak moto-sezone period kada su vozači dvotočkaša posebno ugroženi, jer mnogi nakon duže pauze ponovo sedaju na svoja vozila. On je apelovao na vozače motocikala i mopeda da poštuju ograničenja brzine, koriste zaštitnu kacigu i drugu zaštitnu opremu, kao i da
