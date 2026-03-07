Od 9. marta plovidba na Savi redukovana zbog nove faze izgradnje Novog savskog mosta

Nova faza radova na izgradnji Novog savskog mosta, koja obuhvata pobijanje šipova za stubove S3 i S4, počinje u ponedeljak, 9. marta, i trajaće šest meseci, a plovidba na međunarodnom plovnom putu biće redukovana, saopšteno je danas iz Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju.

Radovi će se vršiti u koritu reke Save, u skladu sa ranije utvrđenom dinamikom i koordinisanim aktivnostima investitora, izvođača radova i nadležnih gradskih i republičkih službi, sa posebnim akcentom na preduzimanje svih potrebnih mera zaštite. Kako je navedeno, zbog bezbednosnih razloga, kako izvođača radova, tako i učesnika u saobraćaju na međunarodnom plovnom putu, procenjeno je da je u toku radova neophodno redukovati plovidbu pravcem od Ušća uzvodno rekom