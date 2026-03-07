Od 9. marta plovidba na Savi redukovana zbog nove faze izgradnje Novog savskog mosta

Insajder pre 3 sata
Od 9. marta plovidba na Savi redukovana zbog nove faze izgradnje Novog savskog mosta

Nova faza radova na izgradnji Novog savskog mosta, koja obuhvata pobijanje šipova za stubove S3 i S4, počinje u ponedeljak, 9. marta, i trajaće šest meseci, a plovidba na međunarodnom plovnom putu biće redukovana, saopšteno je danas iz Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju.

Radovi će se vršiti u koritu reke Save, u skladu sa ranije utvrđenom dinamikom i koordinisanim aktivnostima investitora, izvođača radova i nadležnih gradskih i republičkih službi, sa posebnim akcentom na preduzimanje svih potrebnih mera zaštite. Kako je navedeno, zbog bezbednosnih razloga, kako izvođača radova, tako i učesnika u saobraćaju na međunarodnom plovnom putu, procenjeno je da je u toku radova neophodno redukovati plovidbu pravcem od Ušća uzvodno rekom
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Od 9. marta, šestomesečna redukcija plovidbe na Savi zbog nove faze izgradnje Novog savskog mosta

Od 9. marta, šestomesečna redukcija plovidbe na Savi zbog nove faze izgradnje Novog savskog mosta

Euronews pre 1 sat
Zatvaranje međunarodnog plovnog puta zbog izgradnje novog mosta na Savi u Beogradu

Zatvaranje međunarodnog plovnog puta zbog izgradnje novog mosta na Savi u Beogradu

Beta pre 2 sata
Beograd zatvara međunarodni plovni put na Savi zbog izgradnje novog mosta

Beograd zatvara međunarodni plovni put na Savi zbog izgradnje novog mosta

Nedeljnik pre 1 sat
Radovi na Novom savskom mostu: Plovidba Savom biće obustavljena svakog dana od 7 do 16 časova

Radovi na Novom savskom mostu: Plovidba Savom biće obustavljena svakog dana od 7 do 16 časova

NIN pre 2 sata
Zatvaranje međunarodnog plovnog puta zbog izgradnje novog mosta na Savi u Beogradu

Zatvaranje međunarodnog plovnog puta zbog izgradnje novog mosta na Savi u Beogradu

Radio sto plus pre 1 sat
Od ponedeljka plovidba na Savi redukovana zbog izgradnje Novog savskog mosta

Od ponedeljka plovidba na Savi redukovana zbog izgradnje Novog savskog mosta

RTS pre 3 sata
Privremena obustava plovidbe Savom zbog radova na Novom savskom mostu

Privremena obustava plovidbe Savom zbog radova na Novom savskom mostu

Newsmax Balkans pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

vanredna situacija

Društvo, najnovije vesti »

„Hrabrost je ženskog roda“: Studenti u Novom Sadu organizuju protestnu šetnju na Dan žena

„Hrabrost je ženskog roda“: Studenti u Novom Sadu organizuju protestnu šetnju na Dan žena

Danas pre 0 minuta
Iz apoteke do svetske slave Jelena je naučnica koja je stavila Srbiju na mapu najboljih: "Ne čekajte da vam neko kaže da negde…

Iz apoteke do svetske slave Jelena je naučnica koja je stavila Srbiju na mapu najboljih: "Ne čekajte da vam neko kaže da negde pripadate, jednostavno - uzmite svoje mesto!"

Blic pre 10 minuta
NATO najavio zajedničke vežbe sa Vojskom Srbije

NATO najavio zajedničke vežbe sa Vojskom Srbije

Slobodna Evropa pre 10 minuta
Promovisana knjiga “Put smrti”

Promovisana knjiga “Put smrti”

Jug press pre 5 minuta
Nova odluka Vlade Srbije: Koliko iznosi minimalna akciza za paklicu cigareta?

Nova odluka Vlade Srbije: Koliko iznosi minimalna akciza za paklicu cigareta?

Insajder pre 20 minuta