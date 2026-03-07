Vremenska prognoza za nedelju, 8. mart: Ujutru hladno, tokom dana sunčano i do 19 stepeni

U Srbiji se sutra ujutru očekuje mraz i hladno vreme, a tokom dana će biti sunčano, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Po kotlinama i rečnim dolinama ujutru i kratkotrajna magla. Posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu uz nešto više oblačnosti moguća je kratkotrajna kiša. Duvaće slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju, povremeno i jak, istočni i jugoistočni vetar, uveče u pojačanju i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura biće od minus jedan do šest, a najviša od 15 do 19 stepeni. U Beogradu će ujutru biti hladno, a tokom dana sunčano i