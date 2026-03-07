Brza i sočna musaka na vodi za Uskršnji post: Ukusnija od klasične i gotova u tren!

Musakaspada u najpopularnija jela na svetu i ponos je turske i balkanske kuhinje, a obično se priprema od mlevenog mesa Ima, međutim, i veganskih, posnih varijanti musake, a mi smo pronašli jednu koja je prikladna i za dane Uskršnjeg posta, kada se gotovo sve vreme posti jedući isključivo jela pripremljena na vodi.

Kada je reč o filu između redova krompira, koristi se kombinacija pečuraka, pirinča i povrća, a dobićete vrlo prijatan i pun ukus, i to za tren oka! Sastojci: 700-800 g krompira 200 g pirinča 300 g šampinjona 1 paradajz 1 glavica crnog luka 3 čena belog luka 1 kašika mlevene paprike peršun ili drugo začinsko bilje, so i biber po ukusu kašika vode Priprema - Oljuštite krompir, isecite ga na kriške i obavezno potopite da odstoji u hladnoj vodi. Nakon toga procedite,