Crnogorac polomio prst i nastavio da igra! Vučevića čeka pauza, pogledajte kako se povredio dva minuta nakon ulaska na teren

Seltiksi su pobedili Mavetikse rezultatom 120:100, a Vučević je dva minuta nakon ulaska u igru u prvoj četvrtini polomio prst.

Deluje da je do povrede došlo prilikom hvatanja lopte. Crnogorski košarkaš je osetio bol, ali nastavio sa igrom sve do prve pauze koja se, na sreću, brzo dogodila. Novinar "ESPN-a" Šams Čarnija je objavio informaciju da će Vučević biti operisan, a da će proces oporavka trajati oko mesec dana. Pogledajte kako se povredio Nikola Vučević: