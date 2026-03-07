"Još jednom sam kažnjen, sada sam sponzor Evrolige!" Ataman skuplja kazne i ne namerava da zatvori usta!

Kako kaže Turčin, postao je važan izvor finansija u Evroligi.

Ergin Ataman je kažnjen sa 10.000 evra zbog komentara na račun sudija posle utakmice sa Parizom. "Sada sam među sponzorima Evrolige. Još jednom sam kažnjen sa 10.000 evra zbog komentara o suđenju. Ali, kada 10.000 navijača u Izraelu mene vređa dva sata, Makabi, čini mi se, dobije blažu kaznu. Znači, za Evroligu sam ja uticajniji nego neki klubovi", rekao je Ataman za "TRT sport" i dodao: "Naravno, odluke Disciplinske komisije Evrolige imaju svoje legalne osnove.