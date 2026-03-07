"Još jednom sam kažnjen, sada sam sponzor Evrolige!" Ataman skuplja kazne i ne namerava da zatvori usta!

Kurir pre 58 minuta
Kako kaže Turčin, postao je važan izvor finansija u Evroligi.

Ergin Ataman je kažnjen sa 10.000 evra zbog komentara na račun sudija posle utakmice sa Parizom. "Sada sam među sponzorima Evrolige. Još jednom sam kažnjen sa 10.000 evra zbog komentara o suđenju. Ali, kada 10.000 navijača u Izraelu mene vređa dva sata, Makabi, čini mi se, dobije blažu kaznu. Znači, za Evroligu sam ja uticajniji nego neki klubovi", rekao je Ataman za "TRT sport" i dodao: "Naravno, odluke Disciplinske komisije Evrolige imaju svoje legalne osnove.
Radić o sukobu na Bliskom istoku: Razvoj tehnologije promenio način ratovanja i olakšao likvidaciju lidera

Danas pre 4 sati
AP: Dokazi ukazuju da su školu u Iranu najverovatnije pogodili Amerikanci

Danas pre 3 sata
Bajern nadigrao Zvezdu u Areni i naneo joj bolan poraz u borbi za plej-of (VIDEO)

Danas pre 4 sati
Mateus i pored povrede bodri Zvezdu u Areni (FOTO)

Danas pre 4 sati
Ova država želi kraj rata. Aktiviraju tajne diplomatske kanale sa Iranom: Uključila se i Velika Britanija

Blic pre 4 sati
Putin razgovarao sa predsednikom Irana: Izjavio saučešće zbog smrti Hamneija, pa poslao snažnu poruku Americi i Izraelu…

Blic pre 4 sati
"Skupo ćemo platiti ovu grešku" Evropa u strahu od širenja sukoba, Španci hitno šalju ratni brod da brani Kipar: Zbog…

Blic pre 3 sata

Predsednica Meksika posetila Halisko zbog sumnji u bezbednost za SP: Ovde smo da kažemo svima da radimo na miru

Kurir pre 23 minuta
Faraž ide kod Trampa: Britanski desničar će na Floridi lobirati protiv sporazuma o ostrvima Čagos

Telegraf pre 27 minuta
AKADEMAC - Filozofija aktivnog slušanja, RTV1 u 12.05

RTV pre 53 minuta
Rampa! Suspendovan trener Lidsa, hitna reakcija Premijer lige

Kurir pre 1 sat
Uhapšen: Skopljanac pucao na suprugu i malteretirao tri kćerke

Kurir pre 1 sat