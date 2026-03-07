"Nekontrolisana migracija mora mora biti srečena" Merc pozvao na očuvanje teritorijalnog integriteta Irana

Nemački kancelar Fridrih Mercpozvao je danas na očuvanje teritorijalnog integriteta Irana i rekao da kolaps iranske državnosti nije ni u čijem interesu. "Takvi scenariji bi mogli imati dalekosežne posledice po Evropu", rekao je Merc na jednom sajmu stručne robe u Minhenu i dodao da Nemačka sarađuje sa partnerima na formulisanju zajedničkog stava za okončanje višestrukih sukoba širom Bliskog istoka, prenosi agencija Rojters (Reuters). Merc je naveo da "iranska