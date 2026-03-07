Partizan posle tri nedelje ponovo u ABA ligi! Penjaroja najavio povratak u regionalno takmičenje: Mogu da budu nezgodan protivnik
Kurir pre 16 minuta
"Očekujem tešku utakmicu, jer Bosna igra veoma dobro na svom terenu i može da bude nezgodan protivnik.
U poslednjih nekoliko dana nismo trenirali u kompletnom sastavu, ali smo danas konačno svi radili zajedno. Moraćemo da odigramo kvalitetnu utakmicu, pre svega čvrsto u odbrani, a u napadu da budemo strpljivi i da igramo timski da bismo postigli ovu važnu pobedu", naveo je Đoan Penjaroja, a preneo sajt kluba. Partizan će u nedelju od 20 časova na gostujućem terenu u Sarajevu igrati protiv Bosne, u utakmici drugog kola plej-ofa regionalne ABA lige. Crno-belima je ovo