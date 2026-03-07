Trener Denvera stao pred kamere posle istorijske blamaže, pa doživeo šok! Adelman priča, a muzika grmi: Njegova reakcija se prepričava! (video)

Košarkaši Denver Nagetsa doživeli su ubedljiv poraz na domaćem terenu od Njujork Niksa (103:142), a timu iz Kolorada nije pomogla ni nova brutalna partija Nikole Jokića (38 poena, osam skokova, pet asistencija) da izbegne katastrofu.

Nije Jokić imao podršku saigrača, na sve to Džamal Marej doživeo je jezivu povredu krajem druge deonice, te je neuspeh bio neminovan. Trener Denvera, Dejvid Adelman, imao je zanimljivu konferenciju za medije po završetku ove utakmice. Tokom njegovog izlaganja mogla se čuti glasna muzika koja je dolazila iz svlačionice u kojoj su bili košarkaši Njujorka. Adelman je na početku izlaganja govorio o povredi Džamala Mareja. - To nije razlog zbog čega je sve ispalo ovako,