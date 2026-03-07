Uhapšen: Skopljanac pucao na suprugu i malteretirao tri kćerke

Kurir pre 1 sat  |  Beta
Uhapšen: Skopljanac pucao na suprugu i malteretirao tri kćerke

Policija je u Skoplju uhapsila muškarca osumnjičenog da je pucao na suprugu i maltretirao tri njihove kćerke, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Kako se navodi u saopštenju, 40 minuta posle ponoći u petak na području opštine Kisela Voda, policajci policijske uprave "Skoplje" uhapsili su B. S. (55) iz Skoplja zbog sumnje da je pucao na svoju 48-godišnju suprugu, pretio njihovim trima kćerkama od 26, 24 i 18 godina i fizički napao 24-godišnju ćerku. "Prema prijavljenom, on je 1. marta ove godine, nakon svađe u kući, ispalio metak iz pištolja koji je završio u prozoru, nakon čega je otišao do svojih
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Ministar zdravlja: „Još tri firme za proizvodnju kanabisa ostaće bez licence, za četvrtu se analizira“

Ministar zdravlja: „Još tri firme za proizvodnju kanabisa ostaće bez licence, za četvrtu se analizira“

Serbian News Media pre 5 sati
Ministar zdravlja Severne Makedonije: Još tri firme za proizvodnju kanabisa ostaće bez licence

Ministar zdravlja Severne Makedonije: Još tri firme za proizvodnju kanabisa ostaće bez licence

N1 Info pre 7 sati
Hrvatska: NIje racionalna preporuka Srbije da se ide u Hrvatsku samo u slučaju krajnje potrebe

Hrvatska: NIje racionalna preporuka Srbije da se ide u Hrvatsku samo u slučaju krajnje potrebe

Beta pre 1 dan
Arhive: Gligorov ni za 100 miliona dolara nije prihvatio promenu imena Makedonije

Arhive: Gligorov ni za 100 miliona dolara nije prihvatio promenu imena Makedonije

RTV pre 1 dan
NATO u Trampovom zapećku pa se okomio - na Balkan

NATO u Trampovom zapećku pa se okomio - na Balkan

Sputnik pre 1 dan
Mudri stari lisac Kiro Gligorov ni za 100 miliona dolara nije prihvatio promenu imena Makedonije

Mudri stari lisac Kiro Gligorov ni za 100 miliona dolara nije prihvatio promenu imena Makedonije

Telegraf pre 1 dan
Severna Makedonija pripremila milion evra za evakuaciju makedonskih građana s Bliskog istoka

Severna Makedonija pripremila milion evra za evakuaciju makedonskih građana s Bliskog istoka

Nova pre 2 dana

Ključne reči

SkopljeMakedonijaMinistarstvo unutrašnjih poslovaSeverna Makedonijanasilje u porodici

Balkan, najnovije vesti »

Uhapšen: Skopljanac pucao na suprugu i malteretirao tri kćerke

Uhapšen: Skopljanac pucao na suprugu i malteretirao tri kćerke

Kurir pre 1 sat
Pregazio čoveka u dvorištu, pa pobegao: Komšije sutradan pronašle telo! Užas u Hrvatskoj

Pregazio čoveka u dvorištu, pa pobegao: Komšije sutradan pronašle telo! Užas u Hrvatskoj

Kurir pre 3 sata
Nasrnuo na policajce: Muškarac (47) uhapšen na Cetinju zbog vožnje pod dejstvom alkohola i napada na službena lica

Nasrnuo na policajce: Muškarac (47) uhapšen na Cetinju zbog vožnje pod dejstvom alkohola i napada na službena lica

Kurir pre 4 sati
Bosna i Hercegovina traži pomoć od Evropske unije: Više od 1.300 građana zarobljeno u paklu rata na Bliskom istoku

Bosna i Hercegovina traži pomoć od Evropske unije: Više od 1.300 građana zarobljeno u paklu rata na Bliskom istoku

Blic pre 8 sati
Apelacioni sud Crne Gore ukinuo presudu u predmetu poznatom kao 'Koverta', suđenje se vraća na početak

Apelacioni sud Crne Gore ukinuo presudu u predmetu poznatom kao 'Koverta', suđenje se vraća na početak

Slobodna Evropa pre 1 dan