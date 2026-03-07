Uhapšen: Skopljanac pucao na suprugu i malteretirao tri kćerke

Policija je u Skoplju uhapsila muškarca osumnjičenog da je pucao na suprugu i maltretirao tri njihove kćerke, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Kako se navodi u saopštenju, 40 minuta posle ponoći u petak na području opštine Kisela Voda, policajci policijske uprave "Skoplje" uhapsili su B. S. (55) iz Skoplja zbog sumnje da je pucao na svoju 48-godišnju suprugu, pretio njihovim trima kćerkama od 26, 24 i 18 godina i fizički napao 24-godišnju ćerku. "Prema prijavljenom, on je 1. marta ove godine, nakon svađe u kući, ispalio metak iz pištolja koji je završio u prozoru, nakon čega je otišao do svojih