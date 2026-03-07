Da li je Zvezda izgubila zbog greške trenera? Pogledajte šta je uradio na 110 sekundi do kraja

Mondo pre 4 sati  |  Milutin Vujičić
Da li je Zvezda izgubila zbog greške trenera? Pogledajte šta je uradio na 110 sekundi do kraja

Crvena zvezda izgubila je prethodne večeri u "Beogradskoj areni" od Bajerna (85:80), a kako kaže trener Vlade Đurović taj poraz može da je vrati pet koraka unazad.

Zbog teškog rasporeda u preostalih osam kola, Zvezda sada zna da će jako teško zadržati šesto mesto na tabeli, što donosi direktan plasman u plej-of, posebno jer je izgubila meč koji su svi očekivali da dobije. Naravno, znaju takve utakmice da budu problematične, s razlogom trener Saša Obradović ističe da njegova ekipa nije dobro odgovorila na pritisak, ali čini se da nije ni on - pošto je utisak da je posebno u završnici meča napravio nekoliko grešaka. Između
Ključne reči

Crvena ZvezdaBeogradska ArenaSaša Obradović

