"Ispražnjeni smo posle Bajerna, neće biti lako": Saša Obradović oprezan pred meč Zvezde u ABA ligi

Crvena zvezda izgubila je veoma važan meč u Evroligi pošto je poražena od Bajerna u Beogradskoj areni (85:80).

Nema previše vremena za tugu pošto je ekipa posle treninga u Pioniru otišla u Rumuniju gde će u nedelju da gostuje ekipi Kluža u ABA ligi (18h). Saša Obradović je oprezan pred taj meč. "Čeka nas teđka utakmica protiv dobre ekipe koja svoj kvalitet potvrđuje i u ABA ligi i u Evrokupu gde je stigla do nokaut faze. Neće biti lako zbog emotivnog i fizičkog pražnjenja sa meča protiv Bajerna. Ali, moramo da se izdignemo i da pronađemo način da odigramo bolji meč nego što