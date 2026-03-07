"Mogu samo da im čestitam, moramo da potvrdimo plasman na EP": Sandra Kolaković zadovoljna uprkos porazu Srbije

Rukometašice Srbije pružile su dostojan otpor, ali nisu uspele da pobede Švedsku u gostima (29:27).

Bio je ovo drugi meč na klupi za Sandru Kolaković koja je imala samo reči hvale na račun ekipe. Protiv istog rivala su doživel dva poraza u kvalifikacijama za Evropsko prvestvo. "Raduje me drugo poluvreme, smanjile smo zaostatak od osam razlike, malo je nedostajalo da se približimo u potpunosti, ali smo promašile neke zicere. Zadovoljna sam kako su devojke, koje nikada nisu igrale zajedno, odigrale ovu utakmicu. Tačno je da nismo imale vremena, ali su se borile za