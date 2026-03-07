Partizan ima 2 problema pred Vojvodinu: Damir Čakar otkrio i detalje o jednom povratku

Fudbaleri Partizana izgubili su meč protiv Crvene zvezde (3:0), dobili novog trenera jer je umesto Nenada Stojakovića na klupu seo Damir Čakar, pa izgubili od OFK Beograda (2:1) u Humskoj.

Nakon veoma turbulentnih dana, izlaz iz krize moglo bi da bude gostovanje ekipi Vojvodine u Novom Sadu, gde će se voditi borba za drugo mesto na tabeli. Utakmicu na stadionu "Karađorđe" najavio je Damir Čakar. On pred meč ima probleme jer je povređen Saša Zdjelar, na bolove se žali Gajas Zahid, a još nije u potpunosti spreman Nemanja Trifunović. Ipak, trener Partizana očekuje da dvojica pomenutih igrača budu u konkurenciji za ovaj veoma važan meč. "Imamo sitnih