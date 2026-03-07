Partizan ima 2 problema pred Vojvodinu: Damir Čakar otkrio i detalje o jednom povratku

Mondo pre 28 minuta  |  Dušan Ninković
Partizan ima 2 problema pred Vojvodinu: Damir Čakar otkrio i detalje o jednom povratku

Fudbaleri Partizana izgubili su meč protiv Crvene zvezde (3:0), dobili novog trenera jer je umesto Nenada Stojakovića na klupu seo Damir Čakar, pa izgubili od OFK Beograda (2:1) u Humskoj.

Nakon veoma turbulentnih dana, izlaz iz krize moglo bi da bude gostovanje ekipi Vojvodine u Novom Sadu, gde će se voditi borba za drugo mesto na tabeli. Utakmicu na stadionu "Karađorđe" najavio je Damir Čakar. On pred meč ima probleme jer je povređen Saša Zdjelar, na bolove se žali Gajas Zahid, a još nije u potpunosti spreman Nemanja Trifunović. Ipak, trener Partizana očekuje da dvojica pomenutih igrača budu u konkurenciji za ovaj veoma važan meč. "Imamo sitnih
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Čakar: "GPS pokazuje da smo spremni, trka za titulu nije gotova"

Čakar: "GPS pokazuje da smo spremni, trka za titulu nije gotova"

Nova pre 3 minuta
"Nemamo drugi izbor..." Trener Partizana pred veliki derbi o stanju u Humskoj: Neke stvari sam čuo, nije moj posao...

"Nemamo drugi izbor..." Trener Partizana pred veliki derbi o stanju u Humskoj: Neke stvari sam čuo, nije moj posao...

Kurir pre 3 minuta
Čakar ne krije da je teško: "Ali mi smo Partizan, moramo pobednički da idemo"

Čakar ne krije da je teško: "Ali mi smo Partizan, moramo pobednički da idemo"

Sportske.net pre 43 minuta
Partizan i Čakar na ispitu: Vojvodina dolazi po „osvetu“, trener crno-belih bez ključnog igrača na Novosađane!

Partizan i Čakar na ispitu: Vojvodina dolazi po „osvetu“, trener crno-belih bez ključnog igrača na Novosađane!

Hot sport pre 23 minuta
Čakar insistira: Nismo nespremni, matematički ništa nije gotovo

Čakar insistira: Nismo nespremni, matematički ništa nije gotovo

Sport klub pre 23 minuta
Čakar pred derbi: "Ljudi, mi smo Partizan" VIDEO

Čakar pred derbi: "Ljudi, mi smo Partizan" VIDEO

B92 pre 23 minuta
Damir Čakar pred derbi sa Vojvodinom, crno-beli bez važnog igrača: "Ljudi, mi smo Partizan, mora..."

Damir Čakar pred derbi sa Vojvodinom, crno-beli bez važnog igrača: "Ljudi, mi smo Partizan, mora..."

Telegraf pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPartizanKarađorđeVojvodinaNovi SadOFK Beograd

Regioni, najnovije vesti »

Milić: Smenjen sam zbog objava na društvenim mrežama, a ne zbog lošeg rada

Milić: Smenjen sam zbog objava na društvenim mrežama, a ne zbog lošeg rada

Stav.life pre 8 minuta
„Rudarstvo jeste izazov, ali je moj izbor“

„Rudarstvo jeste izazov, ali je moj izbor“

Kolektiv pre 8 minuta
Život dece bez roditeljskog staranja – Zaštita ili preživljavanje

Život dece bez roditeljskog staranja – Zaštita ili preživljavanje

Jugmedia pre 3 minuta
O Indiji u srpskoj književnosti…

O Indiji u srpskoj književnosti…

Zoom UE pre 8 minuta
Čakar: "GPS pokazuje da smo spremni, trka za titulu nije gotova"

Čakar: "GPS pokazuje da smo spremni, trka za titulu nije gotova"

Nova pre 3 minuta