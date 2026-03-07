Vladimir Lučić u sukobu sa navijačima Crvene zvezde: Pojavio se snimak sa lica mesta

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na svom terenu od Bajerna i time su sebi značajno pokvarili šanse da se na kraju ligaškog dela takmičenja nađu u samom vrhu Evrolige.

Sve je izvesniji scenario da će crveno-beli morati u plej-in, a u tom slučaju skupo bi ih koštali porazi poput ovog koji su im naneli nekadašnji selektor Srbije Svetislav Pešić i bivši igrač Partizana Vladimir Lučić. Upravo je jedan od najiskusnijih igrača Bajerna iz Minhena bio u centru pažnje tokom meča u Beogradskoj areni, zbog sukoba sa navijačima Zvezde. Na društvenim mrežama vidi se snimak na kojem Lučić psuje u pravcu navijača domaćeg tima, ali ne i ono što