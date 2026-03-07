Vladimir Lučić u sukobu sa navijačima Crvene zvezde: Pojavio se snimak sa lica mesta

Mondo pre 2 sata  |  Dušan Ninković
Vladimir Lučić u sukobu sa navijačima Crvene zvezde: Pojavio se snimak sa lica mesta

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na svom terenu od Bajerna i time su sebi značajno pokvarili šanse da se na kraju ligaškog dela takmičenja nađu u samom vrhu Evrolige.

Sve je izvesniji scenario da će crveno-beli morati u plej-in, a u tom slučaju skupo bi ih koštali porazi poput ovog koji su im naneli nekadašnji selektor Srbije Svetislav Pešić i bivši igrač Partizana Vladimir Lučić. Upravo je jedan od najiskusnijih igrača Bajerna iz Minhena bio u centru pažnje tokom meča u Beogradskoj areni, zbog sukoba sa navijačima Zvezde. Na društvenim mrežama vidi se snimak na kojem Lučić psuje u pravcu navijača domaćeg tima, ali ne i ono što
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Žustra svađa Lučića sa zvezdašima: Pale su teške reči

(VIDEO) Žustra svađa Lučića sa zvezdašima: Pale su teške reči

Sport klub pre 13 minuta
Obradović: „Pali smo pod pritiskom – Pešić zna šta radi“

Obradović: „Pali smo pod pritiskom – Pešić zna šta radi“

Sputnik pre 23 minuta
„Voleo bih Lučića da vidim opet u reprezentaciji“: Dobrić priznao gde je Zvezda podbacila, nahvalio Pešića!

„Voleo bih Lučića da vidim opet u reprezentaciji“: Dobrić priznao gde je Zvezda podbacila, nahvalio Pešića!

Hot sport pre 1 sat
Ovacije za Pešića: Delije ne zaboravljaju jednog od najvećih trenera koji je vodio klub!

Ovacije za Pešića: Delije ne zaboravljaju jednog od najvećih trenera koji je vodio klub!

Hot sport pre 1 sat
Obračun Lučića i "delija" u Areni VIDEO

Obračun Lučića i "delija" u Areni VIDEO

B92 pre 1 sat
„Rekorderi smo po broju podkasta“: Pešić ogulio najveće probleme srpske košarke, jedna stvar u vezi Orlova je problem!

„Rekorderi smo po broju podkasta“: Pešić ogulio najveće probleme srpske košarke, jedna stvar u vezi Orlova je problem!

Hot sport pre 3 sata
Deža vi za navijače Crvene zvezde

Deža vi za navijače Crvene zvezde

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanSvetislav PešićBeogradska ArenaEvroligaMinhenVladimir Lučić

Sport, najnovije vesti »

SAD i Izreal potpuno uništili kultnu dvoranu u Teheranu

SAD i Izreal potpuno uništili kultnu dvoranu u Teheranu

Danas pre 8 minuta
(VIDEO) Žustra svađa Lučića sa zvezdašima: Pale su teške reči

(VIDEO) Žustra svađa Lučića sa zvezdašima: Pale su teške reči

Sport klub pre 13 minuta
Vlasnik Panatinaikosa uklonio fotografiju Dejana Bodiroge sa svoda arene OAKA

Vlasnik Panatinaikosa uklonio fotografiju Dejana Bodiroge sa svoda arene OAKA

Danas pre 13 minuta
(Foto) Košarkaši Njujorka pobedili Denver: Jokić postigao 38 poena

(Foto) Košarkaši Njujorka pobedili Denver: Jokić postigao 38 poena

Newsmax Balkans pre 13 minuta
Novi Beograd istupio iz Regionalne vaterpolo lige

Novi Beograd istupio iz Regionalne vaterpolo lige

RTS pre 8 minuta