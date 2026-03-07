Lazović (ZLF): Imamo jasnu proevropsku alternativu Vučićevoj vlasti

Lazović (ZLF): Imamo jasnu proevropsku alternativu Vučićevoj vlasti
Koopredsednik Zeleno levog fronta (ZLF) Radomir Lazović izjavio je da je nedavni sastanak generalnog sekretara Saveta Evrope (SE) Alana Bersea sa opozicijom, bio i „važna poruka koja govori da Srbija ima jasnu proevropsku alternativu Vučićevoj kriminalnoj vlasti“. „Sastanci na ovom nivou nisu samo tehnička razmena informacija, nego i politička poruka da su argumenti koje iznosimo uvaženi i da su ih najviši zvaničnici, poput generalnog sekretara SE“, rekao je
