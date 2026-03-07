Đedović Handanović: Skladišta derivata su puna, ugovor o gasu sa Rusijom treba da se produži

NIN pre 1 sat  |  Beta
Đedović Handanović: Skladišta derivata su puna, ugovor o gasu sa Rusijom treba da se produži
Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da će Srbija sa već preduzetim merama ostati sigurno i stabilno snabdevena, ako svetska situacija i konflikti ne budu eskalirali i ne produže se unedogled. "Dizel i benzin su na pumpama poskupeli za po tri dinara, iako je prema kotacijama dizel trebalo da poskupi za 24 dinara, a benzin za više od 10 dinara. To je prva mera koju smo preduzeli, održali smo cenu nafte na stabilnom nivou i zahvalni smo na
