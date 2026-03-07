BLOG UŽIVO Donald Tramp najavio potpuno uništenje Irana

Rat u Iranu, koji je dosad odneo više od 1.330 žrtava, ušao je danas u drugu sedmicu, a neizvesnost raste nakon što je američki predsednik Donald Tramp zatražio "bezuslovnu predaju" Teherana, dok Izrael nastavlja napade na Liban i Iran, javljaju agencije. Nekoliko eksplozija odjeknulo je jutros u blizini međunarodnog aerodroma Meherab u Teheranu, javila je iranska agencija Tasnim.

Sve najnovije informacije u vezi sa bombardovanjem Irana čitajte u BLOGU UŽIVO na Nova.rs. Ministarstvo zdravlja Libana saopštilo je da je u izraelskim vazdušnim napadima na grad Nabi Čit i okolna područja ubijena 41 osoba, dok je 40 ljudi ranjeno. Liban je u ponedeljak još dublje uvučen u sukob na Bliskom istoku, kada je proiranski Hezbolah lansirao rakete i dronove na Izrael, na šta je Izrael odgovorio snažnim bombardovanjem širom juga i istoka Libana, kao i u