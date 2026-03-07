U Srbiji ujutru slab prizemni mraz, tokom dana pretežno sunčano

Nova pre 50 minuta
U Srbiji ujutru slab prizemni mraz, tokom dana pretežno sunčano

U Srbiji će danas ujutru biti hladno sa slabim prizemnim mrazem, ponegde se očekuje i slab mraz na dva metra visine, a po kotlinama i rečnim dolinama i sa kratkotrajnom maglom, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju, povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od minus dva do četiri stepena, a najviša od 16 do 20 stepeni. U Beogradu će ujutru biti hladno sa slabim prizemnim mrazem a tokom dana sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta. Duvaće slab i umeren vetar, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od nula do četiri stepena, a najviša oko 19 stepeni.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Vreme danas: Ujutru slab prizemni mraz, tokom dana pretežno sunčano

Vreme danas: Ujutru slab prizemni mraz, tokom dana pretežno sunčano

Danas pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Banat

Društvo, najnovije vesti »

Vremeplov: Rođen Tomaš Masarik

Vremeplov: Rođen Tomaš Masarik

RTV pre 45 minuta
Jugoslavija

Jugoslavija

Radar pre 1 sat
Politička vrhuška iznad zakona

Politička vrhuška iznad zakona

Radar pre 1 sat
Ko nam se to prodao vlasti

Ko nam se to prodao vlasti

Radar pre 1 sat
Studenti: Pretnje smrću upućene bratu studenta sa liste Glas mladih opštine Kula VIDEO

Studenti: Pretnje smrću upućene bratu studenta sa liste Glas mladih opštine Kula VIDEO

Nova pre 1 sat