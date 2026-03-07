VIDEO Muzika treštala iz svlačionice tokom konferencije, trener Denvera nije mogao da prećuti

VIDEO Muzika treštala iz svlačionice tokom konferencije, trener Denvera nije mogao da prećuti

Trener Denver Nagetsa, Dejvid Adelman, bio je vidno ogorčen nakon istorijskog poraza od Njujork Niksa (142:103) na domaćem terenu.

Iako su Nagetsi igrali bez nekoliko ključnih igrača, a tokom meča ostali i bez Džamala Mareja, kormilar tima iz Kolorada nije tražio opravdanja u medicinskom biltenu. Uprkos još jednoj maestralnoj partiji Nikole Jokića (38 poena, 8 skokova, 5 asistencija), Denver je u drugom poluvremenu potpuno položio oružje pred raspoloženim gostima iz Njujorka. Adelman je na konferenciji za medije bio direktan, apostrofirajući loš pristup i nedostatak borbenosti kao glavne
