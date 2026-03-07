VIDEO Muzika treštala iz svlačionice tokom konferencije, trener Denvera nije mogao da prećuti

Trener Denver Nagetsa, Dejvid Adelman, bio je vidno ogorčen nakon istorijskog poraza od Njujork Niksa (142:103) na domaćem terenu.

Iako su Nagetsi igrali bez nekoliko ključnih igrača, a tokom meča ostali i bez Džamala Mareja, kormilar tima iz Kolorada nije tražio opravdanja u medicinskom biltenu. Uprkos još jednoj maestralnoj partiji Nikole Jokića (38 poena, 8 skokova, 5 asistencija), Denver je u drugom poluvremenu potpuno položio oružje pred raspoloženim gostima iz Njujorka. Adelman je na konferenciji za medije bio direktan, apostrofirajući loš pristup i nedostatak borbenosti kao glavne