"Zaboraviti Bajern, sledi Kluž": Zvezda spremna za nastavak ABA lige, evo šta je poručio Obradović

Košarkaši Crvene zvezde odradili su u subotu trening u hali "Aleksandar Nikolić", nakon čega su se uputili ka Klužu, gde ih u nedelju očekuje teška utakmica ABA lige.

Kluž i Zvezda sastaju se po prvi put u istoriji, a duel je zakazan za 8. mart od 18 časova. Meč se igra u BT areni kapaciteta oko 11 hiljada mesta, a rumunski klub ima velike ambicije i dobru sezonu iza sebe do sada. Ovo će ujedno biti i drugi meč Top 8 faze ABA lige. Saša Obradović, trener Zvezde, očekuje tešku utakmicu u Klužu, ali prvenstveno vodi računa o svom timu i to nakon teškog poraza od Bajerna u Evroligei (80:85). "Očekuje nas izuzetno teška utakmica u