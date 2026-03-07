"Zaboraviti Bajern, sledi Kluž": Zvezda spremna za nastavak ABA lige, evo šta je poručio Obradović

Nova pre 2 sata
"Zaboraviti Bajern, sledi Kluž": Zvezda spremna za nastavak ABA lige, evo šta je poručio Obradović

Košarkaši Crvene zvezde odradili su u subotu trening u hali "Aleksandar Nikolić", nakon čega su se uputili ka Klužu, gde ih u nedelju očekuje teška utakmica ABA lige.

Kluž i Zvezda sastaju se po prvi put u istoriji, a duel je zakazan za 8. mart od 18 časova. Meč se igra u BT areni kapaciteta oko 11 hiljada mesta, a rumunski klub ima velike ambicije i dobru sezonu iza sebe do sada. Ovo će ujedno biti i drugi meč Top 8 faze ABA lige. Saša Obradović, trener Zvezde, očekuje tešku utakmicu u Klužu, ali prvenstveno vodi računa o svom timu i to nakon teškog poraza od Bajerna u Evroligei (80:85). "Očekuje nas izuzetno teška utakmica u
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Zvezda piše istoriju u Rumuniji: "Neće biti lako"

Zvezda piše istoriju u Rumuniji: "Neće biti lako"

B92 pre 1 sat
Obradović oprezan pred Kluz: Neće biti lako zbog emotivnog i fizičkog pražnjenja na meču sa Bajernom

Obradović oprezan pred Kluz: Neće biti lako zbog emotivnog i fizičkog pražnjenja na meču sa Bajernom

Kurir pre 1 sat
"Ispražnjeni smo posle Bajerna, neće biti lako": Saša Obradović oprezan pred meč Zvezde u ABA ligi

"Ispražnjeni smo posle Bajerna, neće biti lako": Saša Obradović oprezan pred meč Zvezde u ABA ligi

Mondo pre 2 sata
Obradović: Očekuje nas izuzetno teška utakmica u Klužu

Obradović: Očekuje nas izuzetno teška utakmica u Klužu

Politika pre 3 sata
Obradović pred Kluž: "Moramo da se izdignemo posle emotivnog pražnjenja"

Obradović pred Kluž: "Moramo da se izdignemo posle emotivnog pražnjenja"

Sportske.net pre 4 sati
Da se izdignemo posle poraza od Bajerna! Obradović Očekuje težak duel protiv Kluža

Da se izdignemo posle poraza od Bajerna! Obradović Očekuje težak duel protiv Kluža

Dnevnik pre 3 sata
Partizan doživeo težak poraz, a Zvezda se "provukla" posle nestvarne drame u pet setova

Partizan doživeo težak poraz, a Zvezda se "provukla" posle nestvarne drame u pet setova

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaBajernABA ligaSaša Obradović

Regioni, najnovije vesti »

Sutra se zatvara jedan od glavnih bulevara u Nišu Ova linija gradskog prevoza menja trasu, evo kako će saobraćati

Sutra se zatvara jedan od glavnih bulevara u Nišu Ova linija gradskog prevoza menja trasu, evo kako će saobraćati

Kurir pre 17 minuta
Teška nesreća kod Mominog Kamena: Mladić pao sa nadvožnjaka nakon što mu se pokvario auto

Teška nesreća kod Mominog Kamena: Mladić pao sa nadvožnjaka nakon što mu se pokvario auto

OK radio pre 1 sat
Milošević: Lokalni novinari su godinama unazad navikli da žive sa različitim vrstama pritisaka

Milošević: Lokalni novinari su godinama unazad navikli da žive sa različitim vrstama pritisaka

Jug press pre 1 sat
Zvezda piše istoriju u Rumuniji: "Neće biti lako"

Zvezda piše istoriju u Rumuniji: "Neće biti lako"

B92 pre 1 sat
Skup ispred GIK Sevojno, predstavnici liste "Ujedinjeni za "Sevojno" sumnjaju da će im lista biti oborena

Skup ispred GIK Sevojno, predstavnici liste "Ujedinjeni za "Sevojno" sumnjaju da će im lista biti oborena

Insajder pre 1 sat