Ajatolasi pozvali na ubrzano imenovanje novog vrhovnog vođe

Traje proglašenih 40 dana žalosti za ubijenim vođom

Iranski ajatolasi pozvali su na ubrzano imenovanje novog vrhovnog vođe Irana nakon ubistva ajatolaha Alija Hamneija, javio je danas Tasnim. Ta iranska novinska agencija citirala je ajatolaha Hoseina Nurija Hamedanija i ajatolaha Nasera ​​Makarema Širazija, koji su rekli da se mora ubrzati objavljivanje imena novog vrhovnog vođe. Nuri Hamedani je rekao da je važno "razočarati neprijatelja i sačuvati jedinstvo i solidarnost nacije" i, kako je naveo, podržati moćne