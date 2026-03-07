Ajatolasi pozvali na ubrzano imenovanje novog vrhovnog vođe

Politika pre 15 minuta
Ajatolasi pozvali na ubrzano imenovanje novog vrhovnog vođe

Traje proglašenih 40 dana žalosti za ubijenim vođom

Iranski ajatolasi pozvali su na ubrzano imenovanje novog vrhovnog vođe Irana nakon ubistva ajatolaha Alija Hamneija, javio je danas Tasnim. Ta iranska novinska agencija citirala je ajatolaha Hoseina Nurija Hamedanija i ajatolaha Nasera ​​Makarema Širazija, koji su rekli da se mora ubrzati objavljivanje imena novog vrhovnog vođe. Nuri Hamedani je rekao da je važno "razočarati neprijatelja i sačuvati jedinstvo i solidarnost nacije" i, kako je naveo, podržati moćne
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Eksplozije u Teheranu, iranski predsednik se izvinio susedima; Vašington post: Rusija dostavlja Iranu podatke o američkim…

Eksplozije u Teheranu, iranski predsednik se izvinio susedima; Vašington post: Rusija dostavlja Iranu podatke o američkim položajima

RTS pre 10 minuta
Svi pogledi upreti u pravcu granice Evrope i Azije: Ova zemlja hitno povlači diplomate i sprema se za direktan sukob

Svi pogledi upreti u pravcu granice Evrope i Azije: Ova zemlja hitno povlači diplomate i sprema se za direktan sukob

Mondo pre 44 minuta
Protivvazdušna odbrana UAE presrela 15 balističkih raketa i 119 bespilotnih letelica

Protivvazdušna odbrana UAE presrela 15 balističkih raketa i 119 bespilotnih letelica

Euronews pre 5 minuta
Puls planete u 21 sat: Rat Izraela i Irana ulazi u brutalnu fazu

Puls planete u 21 sat: Rat Izraela i Irana ulazi u brutalnu fazu

Newsmax Balkans pre 1 sat
BLISKOISTOČNI SUKOB: Eksplozije u Teheranu, aerodromi u Dubaiju delimično rade; Vašington post: Rusija dostavlja Iranu podatke…

BLISKOISTOČNI SUKOB: Eksplozije u Teheranu, aerodromi u Dubaiju delimično rade; Vašington post: Rusija dostavlja Iranu podatke o američkim položajima

RTV pre 1 sat
Može li se neko “bezuslovno predati” a da se uopšte ne preda?

Može li se neko “bezuslovno predati” a da se uopšte ne preda?

Velike priče pre 3 sata
Veliki preokret na Bliskom istoku: Iran se izvinjava susednim zemljama - prekida udare!

Veliki preokret na Bliskom istoku: Iran se izvinjava susednim zemljama - prekida udare!

Pravda pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Iran

Svet, najnovije vesti »

Iran ostaje bez raketa, ali…

Iran ostaje bez raketa, ali…

Velike priče pre 15 minuta
Er Srbija nastavlja evakuaciju građana Srbije sa Bliskog istoka

Er Srbija nastavlja evakuaciju građana Srbije sa Bliskog istoka

Beta pre 30 minuta
Eksplozije u Teheranu, iranski predsednik se izvinio susedima; Vašington post: Rusija dostavlja Iranu podatke o američkim…

Eksplozije u Teheranu, iranski predsednik se izvinio susedima; Vašington post: Rusija dostavlja Iranu podatke o američkim položajima

RTS pre 10 minuta
Tramp tvrdi "Prvi put posle hiljadu godina": Najavio veliki udar na Iran - "ili predaja ili potpuno propadanje"!

Tramp tvrdi "Prvi put posle hiljadu godina": Najavio veliki udar na Iran - "ili predaja ili potpuno propadanje"!

Pravda pre 15 minuta
UŽIVO Iran pokrenuo talas napada, tvrde da je u američkoj bazi u UAE poginuo najmanje 21 vojnik

UŽIVO Iran pokrenuo talas napada, tvrde da je u američkoj bazi u UAE poginuo najmanje 21 vojnik

Sputnik pre 10 minuta