Avio-kompanija Emirejts ponovo uspostavlja letove do i iz Dubaija

Avio-kompanija Emirejts ponovo uspostavlja letove do i iz Dubaija

Letovi kreću danas posle podne

Avio-kompanija Emirejts saopštila je da će nastaviti sa radom nakon što su ranije jutros privremeno obustavili sve letove do i iz Dubaija. U novom saopštenju na mreži Iks, nacionalni prevoznik Ujedinjenih Arapskih Emirata navodi da putnici sa potvrđenim rezervacijama za današnje popodnevne letove mogu da se upute na aerodrom, uključujući i one koji su u tranzitu kroz Dubai. Kompanija dodaje da nastavlja da prati situaciju i da će prema potrebi prilagođavati
