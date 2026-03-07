Džordž Rasel osvojio pol poziciju za prvu trku

Politika pre 44 minuta
Džordž Rasel osvojio pol poziciju za prvu trku

​Rasel je na stazi „Albert park” došao do osme pol pozicije u karijeri vremenom 1.18,518 minuta

Vozač Mercedesa Džordž Rasel osvojio je jutros pol poziciju za prvu trku u ovogodišnjem šampionatu Formule 1, koja će se voziti u Australiji. Rasel je na stazi „Albert park” došao do osme pol pozicije u karijeri vremenom 1.18,518 minuta. Vozač Mercedesa Kimi Antoneli bio je drugi sa 0,293 sekunde zaostatka, dok je Isak Hađar iz Red Bula završio na trećoj poziciji sa 0,785 sekundi iza Rasela. Četvrto mesto u kvalifikacijama je zauzeo vozač Ferarija Šarl Lekler, a
Da li je ovo poruka svima? Novi takmac za titulu u F1 dominirao, šampion podbacio

Sportske.net pre 54 minuta
Katastrofa za Ferstapena odmah na početku: Počela je nova sezona Formule 1

Mondo pre 28 minuta
Džordž Rasel ovojio pol poziciju pred trku vn Australije: Očajan nastup Ferstapena

Euronews pre 44 minuta
Rasel osvojio pol poziciju u Australiji, Ferstapen ispao sa staze

RTS pre 34 minuta
Kakav Mercedes, strašan Mercedes: Nova era krenula surovom dominacijom giganta i katastrofom Maksa Fersatpena

Nova pre 34 minuta
Raselu pol-pozicija na startu sezone F1

B92 pre 44 minuta
Vozač Mercedesa na pol poziciji na startu sezone Formule 1, užas Ferštapena

Telegraf pre 59 minuta
Formula 1Australija

