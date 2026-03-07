Džordž Rasel osvojio pol poziciju za prvu trku

​Rasel je na stazi „Albert park” došao do osme pol pozicije u karijeri vremenom 1.18,518 minuta

Vozač Mercedesa Džordž Rasel osvojio je jutros pol poziciju za prvu trku u ovogodišnjem šampionatu Formule 1, koja će se voziti u Australiji. Rasel je na stazi „Albert park” došao do osme pol pozicije u karijeri vremenom 1.18,518 minuta. Vozač Mercedesa Kimi Antoneli bio je drugi sa 0,293 sekunde zaostatka, dok je Isak Hađar iz Red Bula završio na trećoj poziciji sa 0,785 sekundi iza Rasela. Četvrto mesto u kvalifikacijama je zauzeo vozač Ferarija Šarl Lekler, a