Izrael i SAD počeli da uništavaju iranska naftna postrojenja

Američki i izraelski borbeni avioni napali su skladište nafte u južnom Teheranu

TEHERAN - Američki i izraelski borbeni avioni napali su skladište nafte u južnom Teheranu, objavila je agencija Fars, povezana sa Islamskom revolucionarnom gardom (IRGC). Poluzvanična agencija Mehr navela je da se objekat nalazi u blizini teheranske rafinerije nafte. Iranska novinska agencija ILNA, javila je, pozivajući se na dobro obavešteni izvor, da vazdušni napad nije oštetio teheransku rafineriju i da nema poremećaja u njenom radu. Izvor je rekao da su, prema