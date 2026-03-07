Madžid Taht-Ravanči: Ako se bilo koja zemlja pridruži Americi i Izraelu biće meta iranske odmazde

Politika pre 12 minuta
Madžid Taht-Ravanči: Ako se bilo koja zemlja pridruži Americi i Izraelu biće meta iranske odmazde

Iran napada kurdske grupe u susednom Iraku, nakon objavljivanja izveštaja da CIA i Mosad naoružavaju te grupe

Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Madžid Taht-Ravanči izjavio je sinoć da je Teheran obavestio evropske i druge zemlje da će biti legitimne mete iranskih napada ako se budu uključile u rat protiv Irana, na strani Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. "Teheran je već obavestio Evropljane i sve ostale da treba da budu oprezni i da se ne uključuju u ovaj agresivni rat protiv Irana. Ako se bilo koja zemlja pridruži Americi i Izraelu u agresiji protiv Irana,
IranIrakIzraelTeheranMosadCIA

Tramp: Američke odbrambene kompanije će četvorostruko povećati proizvodnju oružja

Tramp: Američke odbrambene kompanije će četvorostruko povećati proizvodnju oružja

RTV pre 2 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Eksplozije u Teheranu - meta aerodrom Mehrabad i okolina; Vašington post: Rusija dostavlja Iranu podatke…

BLISKOISTOČNI SUKOB: Eksplozije u Teheranu - meta aerodrom Mehrabad i okolina; Vašington post: Rusija dostavlja Iranu podatke o američkim položajima

RTV pre 22 minuta
Eksplozije u Teheranu – meta aerodrom Mehrabad i okolina; Vašington post: Rusija dostavlja Iranu podatke o američkim položajima…

Eksplozije u Teheranu – meta aerodrom Mehrabad i okolina; Vašington post: Rusija dostavlja Iranu podatke o američkim položajima

RTS pre 2 minuta
Putin tokom razgovora sa Pezeškijanom pozvao na prekid neprijateljstva sa SAD

Putin tokom razgovora sa Pezeškijanom pozvao na prekid neprijateljstva sa SAD

RTV pre 7 minuta
