Politika pre 1 sat
Naslednik Hamneija mogao bi biti poznat već sutra

Nakon ubistva ajatolaha Alija Hamneija iranski ajatolasi pozvali su na ubrzavanje procesa

Član Iranske skupštine stručnjaka, tela koje će birati sledećeg vrhovnog verskog vođu Irana Hosein Mocafari izjavio je danas da se nada da će odluka o novom lideru biti doneta u naredna 24 sata, preneli su iranski mediji. Mocafari je pozvao iransku javnost da se uzdrži od spekulacija dok je izborni proces u toku, prenosi BBC pozivajući se na iranski novinsku agenciju FARS povezanu sa Revolucionarnom gardom Irana. Nakon ubistva ajatolaha Alija Hamneija iranski
BLISKOISTOČNI SUKOB: Najmanje 1.172 civila ubijena u napadima u Iranu, aerodromi u Dubaiju delimično rade

RTV pre 32 minuta
Tramp preti novim udarima na Iran; IRGC: Izveden masovan napad dronovima na bazu Al Dafra u UAE

RTS pre 17 minuta
Svet na ivici: Iran bira vrhovnog vođu u naredna 24 sata

B92 pre 1 sat
U napadima u Iranu ubijeno 1.172 civila

Politika pre 1 sat
Ime vrhovnog ajatolaha poznato za 24 časa? Novi vrhovni verski vođa Irana mogao bi biti izabran ubrzo

Večernje novosti pre 1 sat
Novi napadi i efekti rata u Iranu na Bliski istok i Kavkaz

Slobodna Evropa pre 2 sata
Zašto Moskva ne pomaže Teheranu?

Dojče vele pre 3 sata
„Iskrivljen način posmatranja sveta“: Šta govore komentari šefa Pentagona o stradalim američkim vojnicima?

Danas pre 57 minuta
Orban: Ne isključujemo mogućnost prekida isporuke struje Ukrajini

Insajder pre 26 minuta
U bombaškom napadu u noćnom klubu u Peruu povređene 34 osobe

RTV pre 37 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Najmanje 1.172 civila ubijena u napadima u Iranu, aerodromi u Dubaiju delimično rade

RTV pre 32 minuta
Tramp preti novim udarima na Iran; IRGC: Izveden masovan napad dronovima na bazu Al Dafra u UAE

RTS pre 17 minuta