Predsednik UAE: Imamo debelu kožu i gorko meso, nismo lak plen

Naša zemlja je u ratu, ali stanje nacije je dobro, rekao je vladar Abu Dabija

Predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata i vladar Abu Dabija Mohamed bin Zajed al Nahjan izjavio je danas da je njegova zemlja u ratu, ali da je stanje nacije dobro. U svom prvom javnom obraćanju otkako su iranske vojne snage lansirale rakete na UAE i u jeku američko-izraelskih napada na Iran Mohamed bin Zajed al Nahjan je poručio neprijateljima da UAE nisu lak plen, prenosi Rojters. „UAE imaju debelu kožu i gorko meso, mi nismo lak plen. Izvršićemo svoju dužnost