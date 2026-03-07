Tramp tvrdi "Prvi put posle hiljadu godina": Najavio veliki udar na Iran - "ili predaja ili potpuno propadanje"!

Američki predsednik Donald Tramp naveo je da će SAD danas pokrenuti snažan napad na Iran.

"Iran, koji je razoren do temelja, izvinio se i predao svojim susedima na Bliskom istoku i obećao da više neće pucati na njih. To obećanje je dato samo zbog nemilosrdnih napada SAD i Izraela. Oni su želeli da preuzmu i vladaju Bliskim istokom. Ovo je prvi put u hiljadama godina da je Iran izgubio od okolnih zemalja Bliskog istoka. Rekli su: Hvala, predsedniče Trampe. Ja sam odgovorio: Nema na čemu", naveo je Tramp. Kako je naveo, Iran više nije "nasilnik Bliskog