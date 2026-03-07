Tramp tvrdi "Prvi put posle hiljadu godina": Najavio veliki udar na Iran - "ili predaja ili potpuno propadanje"!

Pravda pre 15 minuta  |  Politika
Tramp tvrdi "Prvi put posle hiljadu godina": Najavio veliki udar na Iran - "ili predaja ili potpuno propadanje"!

Američki predsednik Donald Tramp naveo je da će SAD danas pokrenuti snažan napad na Iran.

"Iran, koji je razoren do temelja, izvinio se i predao svojim susedima na Bliskom istoku i obećao da više neće pucati na njih. To obećanje je dato samo zbog nemilosrdnih napada SAD i Izraela. Oni su želeli da preuzmu i vladaju Bliskim istokom. Ovo je prvi put u hiljadama godina da je Iran izgubio od okolnih zemalja Bliskog istoka. Rekli su: Hvala, predsedniče Trampe. Ja sam odgovorio: Nema na čemu", naveo je Tramp. Kako je naveo, Iran više nije "nasilnik Bliskog
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO Iranski predsednik se izvinio susednim zemljama koje su napadnute, poslao poruku Izraelu i Americi: Od jutros nove…

BLOG UŽIVO Iranski predsednik se izvinio susednim zemljama koje su napadnute, poslao poruku Izraelu i Americi: Od jutros nove eksplozije u Teheranu

Nova pre 10 minuta
"Danas će Iran biti teško pogođen" Oglasio se Tramp: Razmatram potpuno uništenje i sigurnu smrt određene grupe ljudi

"Danas će Iran biti teško pogođen" Oglasio se Tramp: Razmatram potpuno uništenje i sigurnu smrt određene grupe ljudi

Blic pre 10 minuta
Tramp tvrdi: "Prvi put posle hiljadu godina pobeđuju okolne zemlje": Najavio veliki udar na Iran - "ili predaja ili potpuno…

Tramp tvrdi: "Prvi put posle hiljadu godina pobeđuju okolne zemlje": Najavio veliki udar na Iran - "ili predaja ili potpuno propadanje"!

Pravda pre 15 minuta
Svet drhti: Tramp najavio masovni udar

Svet drhti: Tramp najavio masovni udar

B92 pre 0 minuta
SAD će danas pokrenuti snažan napad na Iran

SAD će danas pokrenuti snažan napad na Iran

Politika pre 30 minuta
Tramp uputio nove pretnje Iranu: Danas će biti teško pogođeni

Tramp uputio nove pretnje Iranu: Danas će biti teško pogođeni

Večernje novosti pre 30 minuta
Tramp: Iran obećao da više neće napadati susede nakon neumoljivih napada SAD i Izraela

Tramp: Iran obećao da više neće napadati susede nakon neumoljivih napada SAD i Izraela

Insajder pre 55 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelBliski IstokDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Iran ostaje bez raketa, ali…

Iran ostaje bez raketa, ali…

Velike priče pre 15 minuta
Er Srbija nastavlja evakuaciju građana Srbije sa Bliskog istoka

Er Srbija nastavlja evakuaciju građana Srbije sa Bliskog istoka

Beta pre 30 minuta
Eksplozije u Teheranu, iranski predsednik se izvinio susedima; Vašington post: Rusija dostavlja Iranu podatke o američkim…

Eksplozije u Teheranu, iranski predsednik se izvinio susedima; Vašington post: Rusija dostavlja Iranu podatke o američkim položajima

RTS pre 10 minuta
Tramp tvrdi "Prvi put posle hiljadu godina": Najavio veliki udar na Iran - "ili predaja ili potpuno propadanje"!

Tramp tvrdi "Prvi put posle hiljadu godina": Najavio veliki udar na Iran - "ili predaja ili potpuno propadanje"!

Pravda pre 15 minuta
UŽIVO Iran pokrenuo talas napada, tvrde da je u američkoj bazi u UAE poginuo najmanje 21 vojnik

UŽIVO Iran pokrenuo talas napada, tvrde da je u američkoj bazi u UAE poginuo najmanje 21 vojnik

Sputnik pre 10 minuta