Obrazovanje nije roba: Uništavamo budućnost zarad političkog plena

Ako je obrazovanje roba, onda su i ljudi roba. Kako država koristi represiju i bedna ulaganja da bi od škola napravila poslušne mehanizme bez kritičke misli

Pitanje mesta obrazovanja u društvenom i ekonomskom sistemu jedno je od najvažnijih za opstanak nacije. Neposredan povod za razgovor u novoj epizodi Radar Foruma je nedavna izjava resornog ministra kojom je obrazovanje definisano kao „roba“ – uz poruku da oni kojima se državno školstvo ne dopada, mogu da pređu u privatno. Takav tržišni pristup otkriva destruktivan odnos vlasti prema znanju, koji je u poslednjih 16 meseci prerastao u otvoreni rat protiv obrazovnog