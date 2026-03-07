Počinje moto sezona, policija apeluje na oprez: Već pet motociklista poginulo od početka godine Beograd – Sa dolaskom lepšeg vremena i viših temperatura na putevima Srbije očekuje se sve veći broj motocikala i mopeda, zbog čega iz Uprave saobraćajne policije upućuju apel svim učesnicima u saobraćaju da budu dodatno oprezni.

Načelnik Uprave saobraćajne policije, pukovnik policije Slaviša Lakićević, upozorio je da početak moto sezone predstavlja period povećanog rizika za vozače dvotočkaša, posebno jer mnogi nakon duže pauze ponovo sedaju na svoje motocikle. „Zbog povoljnih vremenskih uslova i viših temperatura, ovog vikenda očekuje se veći broj motocikala i mopeda na našim putevima. Početak moto sezone je period kada su vozači dvotočkaša posebno ugroženi, jer mnogi nakon duže pauze