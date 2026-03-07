Čakar: Posebnu pažnju posvećujem psihološkoj pripremi ekipe, želim da skinem teret s igrača

RTS pre 10 minuta
Čakar: Posebnu pažnju posvećujem psihološkoj pripremi ekipe, želim da skinem teret s igrača

Trener Partizana Damir Čakar rekao je da očekuje tešku i zanimljivu utakmicu protiv Vojvodine u 26. kolu Superlige Srbije i poručio da njegov tim u Novi Sad putuje sa jasnim ciljem – da osvoji tri boda.

Crno-beli će u nedelju od 18 časova gostovati u Novom Sadu, u meču koji bi mogao značajno da utiče na borbu za drugo mesto na tabeli. Partizan trenutno ima četiri boda više od trećeplasirane Vojvodine. Čakar je na konferenciji za medije istakao da njegov tim očekuje ozbiljan rival. "Očekuje nas utakmica protiv Vojvodine koja je odlična ekipa, sastavljena od iskusnih igrača. Očekujem interesantnu i tešku utakmicu. Pozvao bih navijače da dođu u što većem broju, jer
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Partizan i Čakar na ispitu: Vojvodina sprema „osvetu“, trener crno-belih bez ključnog igrača na Novosađane!

Partizan i Čakar na ispitu: Vojvodina sprema „osvetu“, trener crno-belih bez ključnog igrača na Novosađane!

Hot sport pre 1 sat
Čakar pred meč protiv Vojvodine: Očekujem interesantnu i tešku utakmicu

Čakar pred meč protiv Vojvodine: Očekujem interesantnu i tešku utakmicu

Radio sto plus pre 1 sat
Čakar: "GPS pokazuje da smo spremni, trka za titulu nije gotova"

Čakar: "GPS pokazuje da smo spremni, trka za titulu nije gotova"

Nova pre 1 sat
"Nemamo drugi izbor..." Trener Partizana pred veliki derbi o stanju u Humskoj: Neke stvari sam čuo, nije moj posao...

"Nemamo drugi izbor..." Trener Partizana pred veliki derbi o stanju u Humskoj: Neke stvari sam čuo, nije moj posao...

Kurir pre 1 sat
Čakar otkrio pred Vojvodinu! Ima povređenih, evo ko je na spisku!

Čakar otkrio pred Vojvodinu! Ima povređenih, evo ko je na spisku!

Večernje novosti pre 1 sat
Čakar ne krije da je teško: "Ali mi smo Partizan, moramo pobednički da idemo"

Čakar ne krije da je teško: "Ali mi smo Partizan, moramo pobednički da idemo"

Sportske.net pre 2 sata
Partizan i Čakar na ispitu: Vojvodina dolazi po „osvetu“, trener crno-belih bez ključnog igrača na Novosađane!

Partizan i Čakar na ispitu: Vojvodina dolazi po „osvetu“, trener crno-belih bez ključnog igrača na Novosađane!

Hot sport pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanVojvodinaNovi SadSuperliga

Regioni, najnovije vesti »

Konfekcije nema, ali dame iz nje i dalje slave 8. mart

Konfekcije nema, ali dame iz nje i dalje slave 8. mart

Prokuplje press pre 10 minuta
Jovanović: U Kragujevcu će u aprilu biti pušten u rad DRUGI SUPERKOMPJUTER

Jovanović: U Kragujevcu će u aprilu biti pušten u rad DRUGI SUPERKOMPJUTER

InfoKG pre 40 minuta
Bravo za ovaj srpski grad: U UKC Kragujevac rođeno osam beba za samo 24 sata, šest dečaka i dve devojčice

Bravo za ovaj srpski grad: U UKC Kragujevac rođeno osam beba za samo 24 sata, šest dečaka i dve devojčice

RINA pre 40 minuta
U „Slanu baru“ bez bele zastave

U „Slanu baru“ bez bele zastave

Glas Šumadije pre 35 minuta
Opasnost u Maksiju

Opasnost u Maksiju

Ozon press pre 0 minuta