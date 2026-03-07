Čakar: Posebnu pažnju posvećujem psihološkoj pripremi ekipe, želim da skinem teret s igrača

Trener Partizana Damir Čakar rekao je da očekuje tešku i zanimljivu utakmicu protiv Vojvodine u 26. kolu Superlige Srbije i poručio da njegov tim u Novi Sad putuje sa jasnim ciljem – da osvoji tri boda.

Crno-beli će u nedelju od 18 časova gostovati u Novom Sadu, u meču koji bi mogao značajno da utiče na borbu za drugo mesto na tabeli. Partizan trenutno ima četiri boda više od trećeplasirane Vojvodine. Čakar je na konferenciji za medije istakao da njegov tim očekuje ozbiljan rival. "Očekuje nas utakmica protiv Vojvodine koja je odlična ekipa, sastavljena od iskusnih igrača. Očekujem interesantnu i tešku utakmicu. Pozvao bih navijače da dođu u što većem broju, jer