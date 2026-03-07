Sukob na Bliskom istoku poremetio avio-saobraćaj – kakva su prava putnika kada letovi kasne ili se otkazuju

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku poremetila je avio-saobraćaj i planove putnika širom sveta. Turistički radnik Andrej Todorović i urednik vazduhoplovnog portala "Tango Siks" Petar Vojinović navode za RTS da je u ovakvim okolnostima najvažnija bezbednost putnika, kao i organizacija povratka onih koji su se već našli na rizičnim destinacijama.

Zbog zatvaranja vazdušnog prostora u više zemalja regiona otkazane su hiljade letova, a brojne avio-kompanije menjaju rute ili privremeno obustavljaju letove ka pojedinim destinacijama. Pored toga, duže rute i rast cena goriva pokreću pitanje da li bi avionske karte mogle da poskupe i kako će se sve to odraziti na putnike koji već imaju kupljene karte ili turističke aranžmane. Sinoć je Ministarstvo spoljnih poslova, u koordinaciji sa Vladom Republike Srbije i