BLISKOISTOČNI SUKOB: Najmanje 1.172 civila ubijena u napadima u Iranu, aerodromi u Dubaiju delimično rade

TEHERAN,TEL AVIV,VAŠINGTON,BEJRUT - Rat SAD i Izraela protiv Irana se nastavlja. Snažne eksplozije čule su se tokom noći u Teheranu. Vašington tvrdi da je izveo najveći talas napada na Islamsku Republiku do sada. Revolucionarna garda pokrenula je kontranapad i raspoređuje raketne sisteme nove generacije. Vašington post piše da Rusija dostavlja obaveštajne podatke Irancima o američkim položajima. Američki ministar odbrane Pit Hegset uverava da "predsednik Donald Tramp vrlo dobro zna ko sa kim razgovara".

Sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju, a ulozi su veći svakog novog jutra. Izrael je pogodio najmanje 400 meta u Iranu i izvršio udare na Liban. Islamska Republika raketirala je američke baze u Bahreinu, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Američki predsednik Donald Tramp kaže da neće biti sporazuma s Teheranom bez "uslovne predaje režima", koji takođe nije raspoložen za razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Tramp uverava i da svet ne treba da brine za