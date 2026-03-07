Porodice i Tramp sačekali tela šest američkih vojnika poginulih u Kuvajtu: Biće još mrtvih, smrt je deo rata...

RTV pre 24 sata  |  Tanjug
Porodice i Tramp sačekali tela šest američkih vojnika poginulih u Kuvajtu: Biće još mrtvih, smrt je deo rata...

DOVER - Porodice šest pripadnika rezervnog sastava američke vojske koji su poginuli ove nedelje u Kuvajtu prisustvovali su danas u vojnoj vazduhoplovnoj bazi Dover u Delaveru dočeku tela stradalih vojnika.

Američki predsednik Donald Tramp, prva dama Melanija Tramp i potpredsednik SAD DŽ. D. Vens pridružili su se visokim vojnim zvaničnicima na ceremoniji dočeka posmrtnih ostataka američkih vojnika, prenosi CNN. Vojska je identifikovala šest pripadnika vojske poginulih 1. marta u iranskom napadu dronom na američku bazu u Kuvajutu kao majora Džefrija O'Brajena, glavnog zastavnika Roberta Marzana, kapetana Kodija Horka, narednika prve klase Nikol Amor, narednika prve
