Vučić predstavlja nacionalnu strategiju "Srbija 2030"

RTV pre 40 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstaviće danas nacionalnu strategiju "Srbija 2030", najavljeno je iz Predsedništva.

Strategija će biti predstavljena u 11 sati, u Palati Srbija. Vučić je ranije rekao da je plan ''Srbija 2030'' sveobuhvatan i izuzetno komplikovan. ''Kada kažem komplikovan, mislim da neće biti samo kako će da teku med i mleko, već šta sve mi moramo da uradimo i koliko sebe da promenimo da bismo određene rezultate postigli", rekao je ranije Vučić. Istakao je i da Srbija mora da se posveti sprovođenju ozbiljnih planova koji nije samo spisak infrastruturnih objekata
