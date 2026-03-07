Hitna pomoć: „Jedna osoba lakše povređena u lančanom sudaru na mostu Gazela“

Jedna osoba lakše je povređena u sobraćajnom udesu sinoć, dovoljna je bila pomoć na licu mesta, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći agenciji Beta.

Oko 20.00 časova na mostu Gazela se desio lančani sudar, a prve informacije koje su stigle do Hitne pomoći ukazivale su na mogućnost težih posledica. Intervenisano je noćas kod još jednog saobraćajnog udesa, u Surčinu, u kojem je jedna osoba lakše povređena i prevezena je u bolnicu. Ukupno je beogradska Hitna pomoć noćas intervenisala 103 puta, što je osetno manje u odnosu na prosek vikendom, a intervencije su bile prvenstveno zbog hroničnih zdavstvenih problema.