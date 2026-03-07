Ribakina preživela Batist, Benčić, Sakari lako

Sport klub pre 26 minuta  |  Autor: Vladimir Vesić
Ribakina preživela Batist, Benčić, Sakari lako

Aktuelna šampionka Australijan Opena Jelena Ribakina obezbedila je prolaz u treće kolo Indijan Velsa, pošto je u tri seta pobedila domaću teniserku Hejli Batist 7:6(7:5), 2:6, 6:2.

Za razliku od nekih tenisera i teniserki iz vrha Ribakina je igrala mečeve od Australijan Opena. I nije se proslavila i kao da se u kalifornijskoj pustinji osetio pad u formi. Zapretila je ozbiljno Hejli Batist 43. na WTA listi. Posebno u drugom setu u kojem je sjajno odigrala i dobila ga ubedljivo 6:2. Ipak, na kraju Ribakina je opravdala ulogu favorita i izborila plasman u treće kolo. Ribakina će se u narednom kolu sastati sa pobednicom duela Kostjuk – Taunsend.
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Đoković - Majhšak: Novak počinje pohod na Indijan Vels - komplikacije odmah na startu!

Đoković - Majhšak: Novak počinje pohod na Indijan Vels - komplikacije odmah na startu!

Kurir pre 21 minuta
Đoković u večernjem terminu započinje prvi masters u sezoni

Đoković u večernjem terminu započinje prvi masters u sezoni

RTS pre 56 minuta
Đoković - Majhžak, uživo: Novakov meč u Indijan Velsu već kasni

Đoković - Majhžak, uživo: Novakov meč u Indijan Velsu već kasni

Mondo pre 21 minuta
Ribakina se namučila u Indijan Velsu

Ribakina se namučila u Indijan Velsu

B92 pre 26 minuta
Šok za Ivu Jović: Propustila tri meč lopte i ispala na startu Indijan Velsa

Šok za Ivu Jović: Propustila tri meč lopte i ispala na startu Indijan Velsa

Nova pre 1 sat
Novaka u trećem kolu Indijan Velsa čeka Srbin: Ovo je naredni protivnik Đokovića koji čak nije ni nosilac!

Novaka u trećem kolu Indijan Velsa čeka Srbin: Ovo je naredni protivnik Đokovića koji čak nije ni nosilac!

Telegraf pre 1 sat
​Indijan Vels: Siner izborio plasman u treće kolo mastersa

​Indijan Vels: Siner izborio plasman u treće kolo mastersa

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

WTAWTA listaAustralian OpenIndijan Vels

Sport, najnovije vesti »

Vaterpolisti Radničkog u četvrtfinalu Kupa Evrope

Vaterpolisti Radničkog u četvrtfinalu Kupa Evrope

Danas pre 21 minuta
Poraz rukometašica Srbije od Švedske u kvalifikacijama za EP

Poraz rukometašica Srbije od Švedske u kvalifikacijama za EP

Danas pre 2 sata
Nakon 23 godine takmičenja: Emotivni oproštaj legendarne brzoklizačice Martine Sablikove

Nakon 23 godine takmičenja: Emotivni oproštaj legendarne brzoklizačice Martine Sablikove

Danas pre 2 sata
Srbija stigla do boda u kvalifikacijama za Mundijal

Srbija stigla do boda u kvalifikacijama za Mundijal

Danas pre 4 sati
Midžor dominirao u derbiju za "buđenje" pirotskog futsala!

Midžor dominirao u derbiju za "buđenje" pirotskog futsala!

Plus online pre 26 minuta