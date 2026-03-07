Ribakina preživela Batist, Benčić, Sakari lako

Aktuelna šampionka Australijan Opena Jelena Ribakina obezbedila je prolaz u treće kolo Indijan Velsa, pošto je u tri seta pobedila domaću teniserku Hejli Batist 7:6(7:5), 2:6, 6:2.

Za razliku od nekih tenisera i teniserki iz vrha Ribakina je igrala mečeve od Australijan Opena. I nije se proslavila i kao da se u kalifornijskoj pustinji osetio pad u formi. Zapretila je ozbiljno Hejli Batist 43. na WTA listi. Posebno u drugom setu u kojem je sjajno odigrala i dobila ga ubedljivo 6:2. Ipak, na kraju Ribakina je opravdala ulogu favorita i izborila plasman u treće kolo. Ribakina će se u narednom kolu sastati sa pobednicom duela Kostjuk – Taunsend.