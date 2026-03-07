(VIDEO) Žustra svađa Lučića sa zvezdašima: Pale su teške reči

Bajern Minhen pobedio je Crvenu zvezdu u Beogradskoj areni, gde je konačan rezultat utakmice 30. kola Evrolige bio 80:85, a ekipi Saše Obradovića teško je da se pomiri sa porazom u ulozi favorita.

Izgubljena utakmica teško je pala i navijačima kluba s Malog Kalemegdana, a pojedinci u najvećoj dvorani u Srbiji dobacivali su i provocirali nekadašnjeg reprezentativca Srbije Vladimira Lučića, sada kapitena Bajerna. Nekadašnji kapiten Partizana, najljućeg Zvezdinog rivala, bio je „pikiran“ iz očiglednih razloga, ali ni 36-godišnji krilni igrač nije ostao dužan. Bilo je tu i psovki, a šta je rekao pročitajte sa usana na ovom snimku: Ovakva scena sušta je