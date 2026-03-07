(VIDEO) Žustra svađa Lučića sa zvezdašima: Pale su teške reči

Sport klub pre 3 sata  |  Autor: Filip Mijailović
(VIDEO) Žustra svađa Lučića sa zvezdašima: Pale su teške reči

Bajern Minhen pobedio je Crvenu zvezdu u Beogradskoj areni, gde je konačan rezultat utakmice 30. kola Evrolige bio 80:85, a ekipi Saše Obradovića teško je da se pomiri sa porazom u ulozi favorita.

Izgubljena utakmica teško je pala i navijačima kluba s Malog Kalemegdana, a pojedinci u najvećoj dvorani u Srbiji dobacivali su i provocirali nekadašnjeg reprezentativca Srbije Vladimira Lučića, sada kapitena Bajerna. Nekadašnji kapiten Partizana, najljućeg Zvezdinog rivala, bio je „pikiran“ iz očiglednih razloga, ali ni 36-godišnji krilni igrač nije ostao dužan. Bilo je tu i psovki, a šta je rekao pročitajte sa usana na ovom snimku: Ovakva scena sušta je
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Trener Kluža iskren: „Crvena zvezda je najjači protivnik sa kojim ćemo igrati ove sezone!“

Trener Kluža iskren: „Crvena zvezda je najjači protivnik sa kojim ćemo igrati ove sezone!“

Hot sport pre 42 minuta
Zvezda ima jasnu situaciju: Crveno-beli ovo moraju da urade ako hoće direktno u plej-of Evrolige!

Zvezda ima jasnu situaciju: Crveno-beli ovo moraju da urade ako hoće direktno u plej-of Evrolige!

Hot sport pre 1 sat
Saša Obradović ne vodi Zvezdu u Top 6! Zašto gledamo pola sata katastrofalnog Nvore? Zašto je Dobrić ponižen? Zašto Jago, a ne…

Saša Obradović ne vodi Zvezdu u Top 6! Zašto gledamo pola sata katastrofalnog Nvore? Zašto je Dobrić ponižen? Zašto Jago, a ne Stefan?

Kurir pre 1 sat
Dobrić o Zvezdi, ali i Kariju, Lučiću i reprezentaciji: "Sve nas je to koštalo"

Dobrić o Zvezdi, ali i Kariju, Lučiću i reprezentaciji: "Sve nas je to koštalo"

B92 pre 2 sata
Igrao za Partizan, Grobari su na njega zaboravili, a on MVP 30. kola Evrolige!

Igrao za Partizan, Grobari su na njega zaboravili, a on MVP 30. kola Evrolige!

Telegraf pre 1 sat
Pešić posle rušenja Zvezde: „Maštamo o plej-inu“

Pešić posle rušenja Zvezde: „Maštamo o plej-inu“

Sputnik pre 2 sata
Dobrić ceni rivala: Lučić opet u reprezentaciji? Voleo bih!

Dobrić ceni rivala: Lučić opet u reprezentaciji? Voleo bih!

Sport klub pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanDelijeBeogradska ArenaEvroligaMinhenBajern MinhenBajernVladimir LučićSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Evrogolovi Maduekea i Ezea, Arsenal preko trećeligaša do 1/4 finala FA kupa teže nego što se očekivalo

Evrogolovi Maduekea i Ezea, Arsenal preko trećeligaša do 1/4 finala FA kupa teže nego što se očekivalo

Sportske.net pre 2 minuta
Zaboravljeni as MVP kola Evrolige: Bivši igrač Partizana stigao do laskavog priznanja! (foto)

Zaboravljeni as MVP kola Evrolige: Bivši igrač Partizana stigao do laskavog priznanja! (foto)

Hot sport pre 17 minuta
Svetski šampion u šahu je u velikim problemima

Svetski šampion u šahu je u velikim problemima

Sport klub pre 12 minuta
TSC sve bliži borbi za opstanak u Super lige Srbije

TSC sve bliži borbi za opstanak u Super lige Srbije

Sportske.net pre 12 minuta
Nikola Jokić morao da ustane kad je video legendu: Slavnom Amerikancu pokazao puno poštovanje

Nikola Jokić morao da ustane kad je video legendu: Slavnom Amerikancu pokazao puno poštovanje

Mondo pre 12 minuta