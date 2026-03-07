Janakopulosu prekipelo zbog Bodiroge: "Slušajte, kažu odluka zasnovana na besu!?"

Sportske.net pre 4 sati
Janakopulosu prekipelo zbog Bodiroge: "Slušajte, kažu odluka zasnovana na besu!?"

Prvi čovek Panatinaikosa Dimitris Janakopulos ni dan posle poraza u atinskom derbiju od Olimpijakosa nije krio nezadovoljstvo tretmanom koji velikan na čijem čelu ima od strane Evrolige čije ovaploćenje predstavlja nekadašnji košarkaš "zelenih" Dejan Bodiroga.

Varnice koje su se mogle osetiti u prošlonedeljnom porazu od Pariza, kada su iz redova Panatianikosa smatrali da su oštećeni zbog nedosuđenog faula nad Najdžel Hejs-Dejvisom dobile su dublje razmere nakon kraha u Pireju. To se videlo sinoć u sitne sata kada je sa svodova "OAKA arene" uklonjen baner sa likom Bodiroge kako drži evroligaški šampionski pehar iz 2002. godine. Ni dan kasnije nije jenjavalo nezadovoljstvo kod Janakopulosa, koji je sve učestalijim objavama
