Penjaroja pred Bosnu: "Konačno smo svi radili zajedno, čeka nas težak meč"

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas da smatra da će predstojeća utakmica AdmiralBet ABA lige protiv Bosne biti veoma zahtevna i dodao da je potrebno da njegova ekipa pruži kvalitetnu partiju da bi došla do važne pobede u tom duelu. "Očekujem tešku utakmicu, jer Bosna igra veoma dobro na svom terenu i može da bude nezgodan protivnik. U poslednjih nekoliko dana nismo trenirali u kompletnom sastavu, ali smo danas konačno svi radili zajedno.