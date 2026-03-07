Penjaroja pred Bosnu: "Konačno smo svi radili zajedno, čeka nas težak meč"

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Penjaroja pred Bosnu: "Konačno smo svi radili zajedno, čeka nas težak meč"
Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas da smatra da će predstojeća utakmica AdmiralBet ABA lige protiv Bosne biti veoma zahtevna i dodao da je potrebno da njegova ekipa pruži kvalitetnu partiju da bi došla do važne pobede u tom duelu. "Očekujem tešku utakmicu, jer Bosna igra veoma dobro na svom terenu i može da bude nezgodan protivnik. U poslednjih nekoliko dana nismo trenirali u kompletnom sastavu, ali smo danas konačno svi radili zajedno.
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Radnički 1923 u Zaječaru traži bodove za plej-of protiv OFK Beograda

Radnički 1923 u Zaječaru traži bodove za plej-of protiv OFK Beograda

RTK pre 1 sat
Penjaroja pred Bosnu: "Da budemo strpljivi"

Penjaroja pred Bosnu: "Da budemo strpljivi"

B92 pre 2 sata
Zvezda ozbiljno podbacila - Dobrić i Moneke jedine svetle tačke

Zvezda ozbiljno podbacila - Dobrić i Moneke jedine svetle tačke

B92 pre 1 sat
Tek što je rekao da su svi na okupu, zadesio ga novi problem, prokletstvo Penjaroje i Partizana: “Konačno…”

Tek što je rekao da su svi na okupu, zadesio ga novi problem, prokletstvo Penjaroje i Partizana: “Konačno…”

Telegraf pre 1 sat
Penjaroja otkrio recept za pobedu u Sarajevu

Penjaroja otkrio recept za pobedu u Sarajevu

Danas pre 2 sata
Partizan posle tri nedelje ponovo u ABA ligi! Penjaroja najavio povratak u regionalno takmičenje: Mogu da budu nezgodan…

Partizan posle tri nedelje ponovo u ABA ligi! Penjaroja najavio povratak u regionalno takmičenje: Mogu da budu nezgodan protivnik

Kurir pre 3 sata
Penjaroja otkrio lepe vesti: Konačno... mora strpljivo protiv Bosne

Penjaroja otkrio lepe vesti: Konačno... mora strpljivo protiv Bosne

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanBosnaABA liga

Regioni, najnovije vesti »

SNS delio cveće u centru grada

SNS delio cveće u centru grada

Jug press pre 1 minut
Članice Saveza slepih u Kragujevcu obeležile Međunarodni dan žena

Članice Saveza slepih u Kragujevcu obeležile Međunarodni dan žena

RTK pre 1 minut
Prva futsal liga: Za Vranjance sve osim poraza u opticaju na meču uKragujevcu

Prva futsal liga: Za Vranjance sve osim poraza u opticaju na meču uKragujevcu

Jug press pre 11 minuta
ŽOK Leskovac 98 nemoćne protiv favorita u Užicu

ŽOK Leskovac 98 nemoćne protiv favorita u Užicu

Jug press pre 16 minuta
Radosne vesti iz porodilišta u Kragujevcu: Za 24 sata rođeno osam beba

Radosne vesti iz porodilišta u Kragujevcu: Za 24 sata rođeno osam beba

Newsmax Balkans pre 21 minuta