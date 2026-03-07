Valverde baš ne može protiv Barse, Jamal za mali korak ka tituli!

Pobeda ekipe Barselone na gostovanju Bilbau, večeras je na "San Mamesu" pogotkom mladog Lamina Jamala stigla do sva tri boda i novog koraka ka šampionskoj tituli, bilo je 0:1 (0:0).

Nakon ove pobede, Barselona ima četiri boda više u odnosu na prvog i jedinog pratioca u borbi za titulu, Real Madrid. Barselona je stigla na San Mames ranjena nakon što je ispala iz Kupa od Atletiko Madrida, a Hansi Flik je mogao biti zadovoljan trenutnom formom i očekivao je pobedu večeras na teškom gostovanju. U 10. minutu je Barselona prva pripretila na ovoj utakmici, Žoao Kanselo je oprobao svoj šut, ali je lopta otišla van. Gosti su bili ti koji su više imali