Pešić posle rušenja Zvezde: „Maštamo o plej-inu“

Sputnik pre 5 sati
Pešić posle rušenja Zvezde: „Maštamo o plej-inu“

Trener košarkaša Bajerna Svetislav Pešić izjavio je posle pobede protiv Crvene zvezde u Beogradu rezultatom 85:80 u meču 30. kola Evrolige, da je njegova ekipa odigrala sjajnu odbranu u teškoj atmosferi u Beogradskoj areni.

Bivši selektor Srbije Svetislav Pešić istakao je da ekipa može da mašta o plej-inu posle trijumfa u Beogradu, ali... „Veoma važna pobeda za nas. Moramo da pobedimo naredne dve utakmice, ako pobedimo, možemo da maštamo o plej-inu. Ovo je pobeda protiv ekipe koja igra sjajnu odbranu, što je teško u ovakvoj atmosferi. Treća četvrtina može da bude odlučujuća. Zvezda je mogla da pronađe ritam, imali smo problema u napadu, napravili smo neke faulove bez koncentracije
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Pešić posle rušenja Zvezde: „Maštamo o plej-inu“

Pešić posle rušenja Zvezde: „Maštamo o plej-inu“

Vesti online pre 6 minuta
Da li je Zvezda izgubila zbog greške trenera? Pogledajte šta je uradio na 110 sekundi do kraja

Da li je Zvezda izgubila zbog greške trenera? Pogledajte šta je uradio na 110 sekundi do kraja

Mondo pre 2 sata
Trener Kluža iskren: „Crvena zvezda je najjači protivnik sa kojim ćemo igrati ove sezone!“

Trener Kluža iskren: „Crvena zvezda je najjači protivnik sa kojim ćemo igrati ove sezone!“

Hot sport pre 3 sata
Zvezda ima jasnu situaciju: Crveno-beli ovo moraju da urade ako hoće direktno u plej-of Evrolige!

Zvezda ima jasnu situaciju: Crveno-beli ovo moraju da urade ako hoće direktno u plej-of Evrolige!

Hot sport pre 4 sati
Saša Obradović ne vodi Zvezdu u Top 6! Zašto gledamo pola sata katastrofalnog Nvore? Zašto je Dobrić ponižen? Zašto Jago, a ne…

Saša Obradović ne vodi Zvezdu u Top 6! Zašto gledamo pola sata katastrofalnog Nvore? Zašto je Dobrić ponižen? Zašto Jago, a ne Stefan?

Kurir pre 4 sati
Dobrić o Zvezdi, ali i Kariju, Lučiću i reprezentaciji: "Sve nas je to koštalo"

Dobrić o Zvezdi, ali i Kariju, Lučiću i reprezentaciji: "Sve nas je to koštalo"

B92 pre 5 sati
Igrao za Partizan, Grobari su na njega zaboravili, a on MVP 30. kola Evrolige!

Igrao za Partizan, Grobari su na njega zaboravili, a on MVP 30. kola Evrolige!

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaSvetislav PešićBeogradska ArenaEvroligaSaša ObradovićsportKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Srbija stigla do boda u kvalifikacijama za Mundijal

Srbija stigla do boda u kvalifikacijama za Mundijal

Danas pre 21 minuta
Pešić posle rušenja Zvezde: „Maštamo o plej-inu“

Pešić posle rušenja Zvezde: „Maštamo o plej-inu“

Vesti online pre 6 minuta
Lajpcig korača ka Ligi šampiona, Andriji Maksimoviću ponovo ni minut: Veliki preokret u istočnoj Nemačkoj, Srbi ponovo bez…

Lajpcig korača ka Ligi šampiona, Andriji Maksimoviću ponovo ni minut: Veliki preokret u istočnoj Nemačkoj, Srbi ponovo bez minuta na terenu!

Hot sport pre 21 minuta
Milošević debitovao pobedom, Željezničar prvi put od oktobra uzeo tri boda

Milošević debitovao pobedom, Željezničar prvi put od oktobra uzeo tri boda

RTS pre 20 minuta
Fudbalerke Srbije odigrale bez golova protiv Švedske u kvalifikacijama za Mundijal

Fudbalerke Srbije odigrale bez golova protiv Švedske u kvalifikacijama za Mundijal

RTS pre 1 minut