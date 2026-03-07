Pešić posle rušenja Zvezde: „Maštamo o plej-inu“

Trener košarkaša Bajerna Svetislav Pešić izjavio je posle pobede protiv Crvene zvezde u Beogradu rezultatom 85:80 u meču 30. kola Evrolige, da je njegova ekipa odigrala sjajnu odbranu u teškoj atmosferi u Beogradskoj areni.

Bivši selektor Srbije Svetislav Pešić istakao je da ekipa može da mašta o plej-inu posle trijumfa u Beogradu, ali... „Veoma važna pobeda za nas. Moramo da pobedimo naredne dve utakmice, ako pobedimo, možemo da maštamo o plej-inu. Ovo je pobeda protiv ekipe koja igra sjajnu odbranu, što je teško u ovakvoj atmosferi. Treća četvrtina može da bude odlučujuća. Zvezda je mogla da pronađe ritam, imali smo problema u napadu, napravili smo neke faulove bez koncentracije