Beslać: Zatvaranje Ormuskog moreuza izazvalo najveći poremećaj u snabdevanju

Telegraf pre 56 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Beslać: Zatvaranje Ormuskog moreuza izazvalo najveći poremećaj u snabdevanju
Ekonomista prof. dr Milan Beslać izjavio je danas da je zatvaranje Ormuskog moreuza izazvao najveći i najopasniji poremećaj energetskog snabdevanja još od naftnih šokova iz sedamdesetih godina, i istakao da je sada teži slučaj zato što se u Ormuskom moreuzu nalazi sedam značajnih zemalja članica OPEC-a koje su sedamdesetih godina mogle da regulišu potražnju i ponudu. Beslać je za Tanjug rekao da će se zatvaranje Ormuskog moreuza na Srbiju odraziti onako kako se
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

"Rusija raspoređuje vojsku na granicama sa NATO državama" Otkriće obaveštanih službi članice EU: Moskva će biti spremna za…

"Rusija raspoređuje vojsku na granicama sa NATO državama" Otkriće obaveštanih službi članice EU: Moskva će biti spremna za vojni sukob velikih razmera

Kurir pre 47 minuta
(Foto, video) Upravo sleteo u Beograd Avionom Er Srbije evakuisano ukupno 262 putnika, među kojima i 14 beba: "Ponosni smo na…

(Foto, video) Upravo sleteo u Beograd Avionom Er Srbije evakuisano ukupno 262 putnika, među kojima i 14 beba: "Ponosni smo na našu posadu koja je pokazala koliko je lojalna svom narodu"

Blic pre 1 sat
Ukrajinski Generalštab: Oružane snage Ukrajine pogodile dva ruska ratna broda

Ukrajinski Generalštab: Oružane snage Ukrajine pogodile dva ruska ratna broda

Insajder pre 2 sata
Vlast SNS-a se nije konsolidovala

Vlast SNS-a se nije konsolidovala

Radar pre 2 sata
Izgladnjivanje unedogled

Izgladnjivanje unedogled

Radar pre 2 sata
Poljoprivrednici iz Mačve ne odustaju od blokade u centru Bogatića

Poljoprivrednici iz Mačve ne odustaju od blokade u centru Bogatića

Nova pre 2 sata
Vreme danas: Ujutru slab prizemni mraz, tokom dana pretežno sunčano

Vreme danas: Ujutru slab prizemni mraz, tokom dana pretežno sunčano

Danas pre 2 sata

Ključne reči

TanjugRusijanaftasrbijagas

Najnovije vesti »

Rampa! Suspendovan trener Lidsa, hitna reakcija Premijer lige

Rampa! Suspendovan trener Lidsa, hitna reakcija Premijer lige

Kurir pre 1 minut
Dr Dragan Milić nakon smene sa mesta direktora niške Kardiohirurgije: Razlog je politički, na klinici veliko uznemirenje, ali…

Dr Dragan Milić nakon smene sa mesta direktora niške Kardiohirurgije: Razlog je politički, na klinici veliko uznemirenje, ali protesta neće biti

Danas pre 1 sat
"Rusija raspoređuje vojsku na granicama sa NATO državama" Otkriće obaveštanih službi članice EU: Moskva će biti spremna za…

"Rusija raspoređuje vojsku na granicama sa NATO državama" Otkriće obaveštanih službi članice EU: Moskva će biti spremna za vojni sukob velikih razmera

Kurir pre 47 minuta
Pogođeni aerodromi u Teheranu i Bagdadu, Hezbolah opkolio izraelske komandose?

Pogođeni aerodromi u Teheranu i Bagdadu, Hezbolah opkolio izraelske komandose?

Politika pre 1 sat
Beslać: Zatvaranje Ormuskog moreuza izazvalo najveći poremećaj u snabdevanju

Beslać: Zatvaranje Ormuskog moreuza izazvalo najveći poremećaj u snabdevanju

Telegraf pre 56 minuta