Beslać: Zatvaranje Ormuskog moreuza izazvalo najveći poremećaj u snabdevanju

Ekonomista prof. dr Milan Beslać izjavio je danas da je zatvaranje Ormuskog moreuza izazvao najveći i najopasniji poremećaj energetskog snabdevanja još od naftnih šokova iz sedamdesetih godina, i istakao da je sada teži slučaj zato što se u Ormuskom moreuzu nalazi sedam značajnih zemalja članica OPEC-a koje su sedamdesetih godina mogle da regulišu potražnju i ponudu. Beslać je za Tanjug rekao da će se zatvaranje Ormuskog moreuza na Srbiju odraziti onako kako se