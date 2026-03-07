Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Đoković - Majhžak u Indijan Velsu

Srpski teniser Novak Đoković kasno uveče u subotu igra svoj prvi meč nakon poraza u finalu Australijan opena, rival će mu u drugom kolu Mastersa u Indijan Velsu biti Poljak Kamil Majhžak. Uskoro opširnije... Direktan prenos susreta Đoković - Majhžak možete da pogledate na TV Arena sport Tenis kanalu oko 22 časa, odnosno nakon završetka okršaja... koji počinje u 20:30 po srpskom vremenu. (Telegraf.rs)