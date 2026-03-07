Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Đoković - Majhžak u Indijan Velsu

Telegraf pre 47 minuta  |  Telegraf.rs
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Đoković - Majhžak u Indijan Velsu
Srpski teniser Novak Đoković kasno uveče u subotu igra svoj prvi meč nakon poraza u finalu Australijan opena, rival će mu u drugom kolu Mastersa u Indijan Velsu biti Poljak Kamil Majhžak. Uskoro opširnije... Direktan prenos susreta Đoković - Majhžak možete da pogledate na TV Arena sport Tenis kanalu oko 22 časa, odnosno nakon završetka okršaja... koji počinje u 20:30 po srpskom vremenu. (Telegraf.rs)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Đoković u večernjem terminu započinje prvi master u sezoni

Đoković u večernjem terminu započinje prvi master u sezoni

RTS pre 32 minuta
Novak Đoković se vraća na teren: Evo gde možete gledati prvi meč srpskog tenisera u Indijan Velsu!

Novak Đoković se vraća na teren: Evo gde možete gledati prvi meč srpskog tenisera u Indijan Velsu!

Kurir pre 27 minuta
Sve osim novakove pobede bila bi senzacija! Kladionice objavile kvote za Đokovićev prvi meč u Indijan Velsu: Srbin je…

Sve osim novakove pobede bila bi senzacija! Kladionice objavile kvote za Đokovićev prvi meč u Indijan Velsu: Srbin je apsolutni favorit!

Kurir pre 22 minuta
Nestvaran poraz Srpkinje, najveće nade svetskog tenisa

Nestvaran poraz Srpkinje, najveće nade svetskog tenisa

Telegraf pre 2 minuta
Siner pobedio, Đoković saznao termin prvog meča

Siner pobedio, Đoković saznao termin prvog meča

Sport klub pre 1 sat
Indijan Vels: Jovićevoj malo tri meč lopte

Indijan Vels: Jovićevoj malo tri meč lopte

Sport klub pre 42 minuta
Sabalenka odigrala prvi meč nakon prosidbe, sve iznenadila rečima posle pobede

Sabalenka odigrala prvi meč nakon prosidbe, sve iznenadila rečima posle pobede

Telegraf pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisAustralian OpenIndijan Vels

Sport, najnovije vesti »

Đoković u večernjem terminu započinje prvi master u sezoni

Đoković u večernjem terminu započinje prvi master u sezoni

RTS pre 32 minuta
"Nadam se da će ih ometati sjaj dijamanata": Arina Sabalenka ne skida prsten od 1.000.000 dolara

"Nadam se da će ih ometati sjaj dijamanata": Arina Sabalenka ne skida prsten od 1.000.000 dolara

Mondo pre 2 minuta
Pobedio Zvezdu, pa sa dresom Partizana izašao iz Arene: Svi su gledali šta je Kanađanin nosio u rukama

Pobedio Zvezdu, pa sa dresom Partizana izašao iz Arene: Svi su gledali šta je Kanađanin nosio u rukama

Mondo pre 2 minuta
Arina Sabalenka ne skida prsten od milion dolara! Zablistala u Indijan Velsu, pa poslala jaku poruku: Spomenula je dijamante i…

Arina Sabalenka ne skida prsten od milion dolara! Zablistala u Indijan Velsu, pa poslala jaku poruku: Spomenula je dijamante i ometanje protivnice!

Kurir pre 2 minuta
VIDEO Jokić gledao tešku bruku Denvera i horor povredu zbog koje će osvajanje titule biti "nemoguća misija"

VIDEO Jokić gledao tešku bruku Denvera i horor povredu zbog koje će osvajanje titule biti "nemoguća misija"

Nova pre 2 minuta