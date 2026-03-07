Faraž ide kod Trampa: Britanski desničar će na Floridi lobirati protiv sporazuma o ostrvima Čagos

Telegraf pre 28 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Faraž ide kod Trampa: Britanski desničar će na Floridi lobirati protiv sporazuma o ostrvima Čagos

Lider britanske opozicione partije Reform UK Najdžel Faraž, putuje u američku saveznu državu Floridu, gde očekuje da će se sastati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, kako bi lobirao protiv sporazuma premijera Velike Britanije Kira Starmera o suverenitetu arhipelaga Čagos.

Faraž je, kako piše Politiko, najavio da će tokom posete Mar-a-Lagu na Floridi večeras, po lokalnom vremenu, istaći svoje protivljenje u vezi sa sporazumom o Čagos ostrvima, koji predviđa prenos suvereniteta arhipelaga u Indijskom okeanu na Mauricijus, a koji je izazvao nezadovoljstvo američkog predsednika Trampa. "Predsednik Tramp je skoro razumeo sporazum, skoro, ali ja ću sutra uveče tokom večere pojačati poruku da je to bio najgori sporazum u istoriji", rekao
