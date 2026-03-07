Igrao za Partizan, Grobari su na njega zaboravili, a on MVP 30. kola Evrolige!

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Igrao za Partizan, Grobari su na njega zaboravili, a on MVP 30. kola Evrolige!

Košarkaši Asvela su uspeli da u neizvesnoj završnici savladaju Anadolu Efes u Istanbulu (91:88), u okviru 30. kola Evrolige.

Nije ovaj meč imao takmičarski značaj, jer su oba tima odavno ostala bez prilike da se bore za plasman u plej-in. Posle ove runde, Asvel je i dalje zakucan za dno sa samo osam pobeda u 30 odigranih utakmica, dok je Efes mesto iznad sa trijumfom više. Ipak, dobre vesti su stigle za ekipu iz Francuske. Performans Brajana Angole, nekadašnjeg košarkaša Partizana, proglašen je za najbolji u 26. kolu Evrolige. Momak koji je crno-beli dres nosio pre pet godina poslednji
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Da li je Zvezda izgubila zbog greške trenera? Pogledajte šta je uradio na 110 sekundi do kraja

Da li je Zvezda izgubila zbog greške trenera? Pogledajte šta je uradio na 110 sekundi do kraja

Mondo pre 59 minuta
Trener Kluža iskren: „Crvena zvezda je najjači protivnik sa kojim ćemo igrati ove sezone!“

Trener Kluža iskren: „Crvena zvezda je najjači protivnik sa kojim ćemo igrati ove sezone!“

Hot sport pre 2 sata
Zvezda ima jasnu situaciju: Crveno-beli ovo moraju da urade ako hoće direktno u plej-of Evrolige!

Zvezda ima jasnu situaciju: Crveno-beli ovo moraju da urade ako hoće direktno u plej-of Evrolige!

Hot sport pre 2 sata
Saša Obradović ne vodi Zvezdu u Top 6! Zašto gledamo pola sata katastrofalnog Nvore? Zašto je Dobrić ponižen? Zašto Jago, a ne…

Saša Obradović ne vodi Zvezdu u Top 6! Zašto gledamo pola sata katastrofalnog Nvore? Zašto je Dobrić ponižen? Zašto Jago, a ne Stefan?

Kurir pre 3 sata
Dobrić o Zvezdi, ali i Kariju, Lučiću i reprezentaciji: "Sve nas je to koštalo"

Dobrić o Zvezdi, ali i Kariju, Lučiću i reprezentaciji: "Sve nas je to koštalo"

B92 pre 3 sata
Pešić posle rušenja Zvezde: „Maštamo o plej-inu“

Pešić posle rušenja Zvezde: „Maštamo o plej-inu“

Sputnik pre 4 sati
(VIDEO) Žustra svađa Lučića sa zvezdašima: Pale su teške reči

(VIDEO) Žustra svađa Lučića sa zvezdašima: Pale su teške reči

Sport klub pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanGrobariEvroligaIstanbulAnadolu EfesFrancuskakk partizan

Sport, najnovije vesti »

Drugi vezani trijumf Vranjanaca: Kabel - Dinamo Jug 0:3

Drugi vezani trijumf Vranjanaca: Kabel - Dinamo Jug 0:3

Vranje news pre 24 minuta
Arsenalov paradoks nastavlja da bude prisutan: Nisu nadigrali ni trećeligaški tim, ipak Arsenal nastavlja da melje na svim…

Arsenalov paradoks nastavlja da bude prisutan: Nisu nadigrali ni trećeligaški tim, ipak Arsenal nastavlja da melje na svim frontovima!

Hot sport pre 19 minuta
Brajan Angola MVP 30. kola Evrolige

Brajan Angola MVP 30. kola Evrolige

RTS pre 49 minuta
Borac 1926 samo do boda u duelu protiv Voždovca

Borac 1926 samo do boda u duelu protiv Voždovca

Morava info pre 9 minuta
Košarkašice Crvene zvezde protiv Vojvodine 021 u polufinalu Kupa Srbije

Košarkašice Crvene zvezde protiv Vojvodine 021 u polufinalu Kupa Srbije

RTS pre 9 minuta