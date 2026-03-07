Porodici Maksima Milenkovića stigla poruka iz bolnice: Potrebno im je 20.000 evra da bi nastavili testiranje

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Porodici Maksima Milenkovića stigla poruka iz bolnice: Potrebno im je 20.000 evra da bi nastavili testiranje

Maksim Milenković je prevremeno rođen, ali bez komplikacija na porođaju.

Njegova borba kreće od prvog dana. Dobio je prvi epileptični napad, počeo da gubi na kilaži, otežano da diše, izgubili su mu se svi refleksi... Maksim ne može samostalno da drži glavu, ne može da sedi, ne pomera ruke i noge, ne govori, ne prati pogledom, hrani se putem PEG-a. Roditelji su Maksimu radili genetiku u Nemačkoj. Na žalost, ustanovljeno je da je kod Maksima prisutna mutacija gena koja je uzrokovala metaboličko i genetsko oboljenje koje uz ionako teško
Danas pre 4 sati
Kurir pre 3 sata
Danas pre 4 sati
Danas pre 7 sati
Hot sport pre 4 sati
Telegraf pre 1 dan
Vesti online pre 9 sati
Kurir pre 23 minuta
Telegraf pre 28 minuta
RTV pre 54 minuta
Kurir pre 1 sat
Kurir pre 1 sat