Veliki peh za Boston: Vučević polomio prst i mora na operaciju

Nikola Vučević doživeo je frakturu prsta desne šake, javlja Šams Čaranija, novinar ESPN-a.

Crnogorski centar vrlo lepo se uklopio u ekipu Boston Seltiksa, ali je u pobedi njegovog tima nad Dalasom polomio prst zbog čega će morati na pauzu. Neće samo biti mirovanja, već će iskusni Crnogorac morati na operaciju. Vučevića je zadesila gotovo ista povreda kao Nikolu Milutinova pre nekoliko dana, ali je srpski centar prošao sa blažim prelomom i brzo se vratio na parket. Biće ovo veliki udarac za Seltikse, jer je Vučević predstavljao važan šraf njihove ekipe od