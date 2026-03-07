Obradović već zaboravio Bajern: Protiv Rumuna upozorava na važan detalj!

Večernje novosti pre 17 minuta
Crveno-beli žele da se vrate na pobednički kolosek.

FOTO: M. Vukadinović Košarkaši Crvene zvezde gostuju rumunskom Klužu u okviru 2. kola plej-in grupe ABA lige (nedelja, 18.00). Pred timom sa Malog Kalemegdana je paklen raspored, je su pre dva dana poraženi u Areni od Bajerna iz Minhena u 30. rundi Evrolige. Očekivanja je izneo trener Beograđana, Saša Obradović: - Očekuje nas izuzetno teška utakmica u Klužu, protiv dobre ekipe, koja svoj kvalitet potvrđuje ne samo u ABA ligi, već i dobrim utakmicama u Evrokupu gde
